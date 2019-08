Alianza pide cambio de sede para jugar ante Olimpia por la Liga Premier Centroamericana

Los actos violentos ocurridos el pasado sábado previo al partido entre Olimpia y Motagua por la jornada 5 del Apertura de la Liga Nacional, han trascendido fronteras y en El Salvador se reflejó la incertidumbre que generaron estos disturbios.

La directiva del Alianza, rival del Olimpia en los cuartos de final de la Copa Premier Centroamerica en el mes de octubre, por medio de su director ejecutivo Lisandro Pohl, hicieron la solicitud de cambio de sede para el partido de vuelta con la intención de que no se juegue en el coloso capitalino.

"Hay preocupación. El director de la Copa Premier estaba en CONCACAF cuando a nosotros nos apedrearon el bus en Tegucigalpa para el juego de vuelta contra Olimpia por Liga CONCACAF en 2017. Ha sido trágico lo que pasó el sábado en Honduras, ya nos pusimos en contacto con la gente organizadora. Nosotros ya fuimos víctimas en Tegucigalpa. Solo estamos a la espera de qué alternativas nos dan, garantizar que eso no va a pasar con nosotros o cambiar la sede a Olimpia'", explicó el directivo en una entrevista a EL GRÁFICO, medio de comunicación salvadoreño.

Lisandro además aseguró que de momento no ve conveniente viajar a la capital hondureña por todo lo sucedido.

"Siento que en este momento, así como está todo esto, no es conveniente ir a Tegucigalpa a jugar pero no soy quién para decir si hay o no garantías. Eso depende de las autoridades de allá pero no es conveniente ahora que se piense en jugar ante Olimpia por la tensión que hay",agregó.

Pohl recordó el episodio que vivieron en 2017 cuando los albos visitaron a los merengues por la Liga Concacaf, donde los hondureños vencieron 3-1 a los cuscatlecos.

"Nos quebraron tres vidrios del bus, tuvimos dos jugadores lesionados. Después con morteros nos generaron presión dentro del estadio. Todo eso lo tenemos bien presente", cerró.