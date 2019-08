Ricardo Canales tras sus 414 partidos: “Ir a un Mundial fue mi graduación como futbolista”

Los años pasan y las generaciones venideras van ocupando el lugar de aquellos futbolistas que durante décadas han destacado con su talento.

Tal es el caso del veterano guardameta Ricardo Canales (37), quien recientemente logro batir el récord impresionante de partidos (ahora con 414 hasta hoy) que ostentaba Noel Valladares (413) en la Liga Nacional de Honduras.

Todo ello traducido en al menos 19 años de trayectoria hasta sus días después de su paso destacado por Victoria, Motagua, Atlético Choloma y ahora en el Vida; además de ser seleccionado nacional y mundialista en Sudáfrica 2010.

Hoy dialogamos con el “Gato”, un ser auténtico, bromista y comprometido con el fútbol quien nos contó detalles de sus inicios, tradujo su mejor momento y el porqué se dio su salida de Motagua hace unos años atrás.

Nunca he escuchado de Ricardo Canales un guardameta al cual le seguiste su ejemplo…

De niño admiré y sigo disfrutando de Gianluigi Buffon, me gustaba su estilo y durante mucho tiempo le he aprendido muchas cosas, además de su constancia y calidad que tiene. Hoy lo sigue siendo, gracias a Dios disfruto de cómo juega.

A nivel local en su momento admiraba a Milton Flores, de ahí le he aprendido a varios compañeros como Noel Valladares, Donis Escober y del mismo Bodden que nos criamos juntos en el Victoria. Son porteros que les guardo respeto.

Entiendo que los guardametas es normal usar el dorsal #1, ¿pero tú tienes una razón en especial?

Nada en especial, siempre ha sido un número habitual que he visto desde pequeño con los guardametas, así que con el tiempo me fue gustando y me lo ofrecieron cuando iba a jugar.

En estos 19 años de trayectoria siempre ha anécdotas por contar… ¿hay alguna especial que te haya marcado?

En su momento me dio bastante quedar fuera del Preolímpico (2004) con el entrenador, ahora difunto, Edwin Pavón. Eso me marcó mucho porque yo venía en forma consecutiva en selecciones menores. De ahí he disfrutado cada momento, lo bueno y lo malo porque cada una de ellas me ha hecho fuerte.

¿El mejor momento?

El mejor momento espero vivirlo de hoy en adelante, pero sí momentos que marcan tu vida es ser campeón y ser el portero menos batido. El hecho de haber disputado una Copa Sudamericana, ser seleccionado e ir un Mundial fue mi graduación como futbolista.

Deseé que fuéramos a Rusia 2018 para cerrar con broche de oro, pero no se nos dio.

¿En qué momento despertó Canales y dijo -seré futbolista-?

Es algo que viene de familia, de parte de madre la mayoría jugaron fútbol profesional. Todo comenzó cuando tenía 15 años y me seleccionaron para la Sub 17, al terminar vine al Victoria y debuté.

¿Siempre quiso ser guardameta o pudimos tener a un Ricardo Canales goleador?

Goleador no (entre risas), pero sí cuando inicié en el Sauce lo hice de central. En su momento no llegaron los guardametas y yo le dije al entrenador que jugaba ahí, así comenzó todo.

¿Cuando piensas en Motagua qué se te viene a la mente?

Fue una etapa excelente en mi carrera, muy buena donde pensé y anhelé tener más tiempo. En su momento pasaron cosas insólitas que me las he guardado siempre, pero es parte del fútbol, ahí uno tiene que entender que mientras les sirvas te van a tener bien y cuando no pues no importa lo que hayas hecho, te van a hacer a un lado.

¿Por qué dices -cosas insólitas-?

Solo lo insólito que te puedo decir, pero a un guardameta que va para un Mundial le dices que no seguirá en el equipo no tiene coherencia. Ya para arreglar el asunto me llaman y me dicen que el contrato me lo darán en Sudáfrica. Luego vengo 20 horas en el avión y faltando 15 días para el inicio del campeonato me dicen que no me iban a renovar. Son cosas que suceden, pero uno tiene el cariño y respeto por la afición.

¿Tu relación con Motagua quedó todo en orden?

Sí, en esa parte yo sé que no pasó por mí, ahí es donde uno sabe que solo es un activo en le equipo. Cuando creen que no te van a ocupar solo te dicen que no.

¿Qué hay de Sudáfrica 2010?

Fue algo grandioso en mi carrera como para Honduras, después de 28 años fue una euforia completa para un país que pasaba una etapa difícil, mermó lo que pudo haber sido algo más grande. Lógicamente en lo futbolístico no fue lo que esperaba, no clasificamos a la otra fase, pero nadie lo ha logrado de ahí para acá. Esto es algo que se llevará el corazón de todas las personas que lo vivieron.

Claramente te quedaste con las ganas de jugar…

Sí, pero siempre he sido conscientes que a nivel de guardameta solo juega uno, es difícil estar cambiando. Cuando no me ha tocado tengo que apoyar y trabajar como para estar en la cancha. Lo importante es que disfrutamos la experiencia. Fue algo especial ser parte de ese grupo privilegiado.

¿Coleccionas algún tipo de detalles a lo largo de tu trayectoria?

Sí las guardo, pero no como que las tengo expuestas en algún altar. Ya tendré tiempo para irlas acomodando.

¿Tú cambiaste con Iker Casillas en Sudáfrica 2010 cierto?

Sí cambié y fui criticado. Creo que es normal en el mundo del fútbol intercambiar camiseta, pero porque fui yo, fui criticado. Eso me trajo malos comentarios. Si fijaron mucho en mí cuando todo mundo cambia camisa.

¿Finalmente, cómo traduces esos 414 partidos?

Primero es un honor haber superado a Noel Valladares, todos sabemos lo que significa él para Honduras, es alguien que nos ha representado en cuatro eliminatorias, es un referente. Para mí es un orgullo haberlo alcanzado y superarlo, no ha sido fácil, pero he pagado el precio para llegar hasta acá.

¿Cuánto tiempo más observaremos a Ricardo Canales en las canchas?

No lo sé, aún no estoy pensando en eso. Si hablamos de tiempo que resta será lo que Dios disponga y que aún tenga salud.