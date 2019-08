Hasta 25 años en la cárcel podrían pasar autores de muertes en el Nacional

¿Y ahora qué pasará?, eso es lo que el pueblo hondureño se pregunta luego de la tragedia del sábado por la noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Alguien debe pagar y las fuerzas del orden ya buscan a los autores materiales de las muertes.

Belis Antonio Baquedano, David Zepeda, Jefferson Banegas y Carlos Alvarado fueron los jóvenes asesinados en el recinto capitalino por seguidores de Olimpia y Motagua. Cabe decir que, de los cuatro fallecidos, dos eran aficionados blancos y los otros dos del bicampeón.

Ya la Policía Nacional detuvo a un joven que portaba pistola y que está respondiendo a la justicia desde el mismo sábado. Ahora la Policía busca a los demás hechores, tarea que será muy complicada por el acto de determinar quién o quiénes quitaron la vida a los muchachos.

Un video que se ha viralizado en las últimas horas muestra a una turba de “aficionados” (deberían de tener otro calificativo) dando golpes con madera, piedras y mediante patadas. Las cámaras del 911 serán clave para poder encontrar a quienes orquestaron tales hechos.

Desde lo jurídico, ¿qué puede suceder? Pues lo que sigue es que la Policía encuentre y detenga a los que participaron. Seguidamente la Fiscalía (Ministerio Público) presente un requerimiento fiscal contra ellos y solicite la condena, misma que será determinada por el juez.

ESTO DICE LA LEY

En el Código Penal hay un artículo que se aplica a lo sucedido en las afueras del Nacional y es el número 34 el cual habla de los delitos cometidos por una muchedumbre.

“Si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y estos se cometieren después, por impulso de la muchedumbre en tumulto, responderán como cómplices todos los que hubieren participado materialmente en la ejecución; y como autores, los que revistieren el carácter de instigadores, hayan tenido o no participación material en la ejecución de los hechos delictivos. Quedarán exentos de penas quienes participaren en la muchedumbre y no fueren autores o cómplices”, cita el artículo.

Es así como, si una persona solo incitó con un grito, por ejemplo, también tendrá un grado de responsabilidad. Otro punto a tomar en cuenta es el que se observa en el artículo 27 donde menciona los delitos con alevosía.

En este sentido, si un autor material disparó o apulañaló y fue partícipe también de golpes, eso representa un agravante para la pena porque fue con alevosía dando pie a una pena mayor.

TIEMPO POR EL QUE PODRÍAN SER CONDENADOS

¿Cuánto tiempo en la cárcel puede estar un joven que hizo el delito?, primero hay que determinar dicho delito como homicidio. El código establece una pena de 15 a 20 años para quienes lo cometan, así lo cita el artículo 116.

Tomando en cuenta la alevosía o saña como los golpes con diversos objetivos, se pueden sumar 5 años más por lo que, en total, serían hasta 25 años de condena.

Generalmente la Fiscalía solicita la pena mayor tomando en cuenta el concurso de delitos (suma de todos los hechos), será el juez quien analice la carga probatoria como la autopsia, videos y otros elementos a tomar en cuenta.

De momento solo hay un detenido y ya la Policía está validando información de algunos perfiles de redes sociales que pueden responder a los autores de estos dantescos hechos que han enlutado al país.