Osman Madrid tras actos de vandalismo: "Sucedió cuando la afición estaba volviendo a los estadios"

Osman Madrid, vicepresidente del Olimpia, se ha referido a lo sucedido el pasado sábado en las afueras del estadio Nacional de Tegucigalpa previo al clásico ante el Motagua en donde fallecieron cuatro personas tras enfrentamiento entre las barras.

Olimpia viajó a Canadá solo con 17 jugadores y en dos grupos

El directivo del conjunto 'Albo' atendió a los medios antes de abordar el avión en el viaje rumbo a Toronto, Canadá, para el juego de ida ante el Hamilton Forge FC por los octavos de final.

En sus declaraciones se refirió a viajar solo con 17 jugadores, todo lo que se tuvo que pasar para poder tramitar estas visas, lo que pasó previo al juego ante Motagua y explica lo que realmente pasó.

Se viaja con 17 jugadores

"Los otros no firmaron ya cuando se había mandado la documentación cuando se había mandado la documentación al consulado de Canadá y por eso no pueden viajar. Todos son buenos jugadores de igual manera no garantiza que llevando 20 se gana, so 18 los convocados pero solo pueden jugar 14, los otros no se pudo conseguir las visas, tenemos que competir con lo que tenemos"

Sobre la Concacaf

"Ellos nos ayudaron mucho a poder solventar este problema de las visas. Ellos el 30 y 31 de mayo fue congreso, pero nosotros el 2 de junio teníamos la final, decimos el cuerpo técnico hasta el 20 de junio, no se pudo, había que mandar con tiempo los documentos"

"Nos han colaborado, estamos muy agradecido con ellos y sin el aporte de ellos no hubiera sido posible poder viajar hoy"

Un dilema poder viajar

"Cambiamos cuatros veces la reservación, es muy complicado, no hay cupos y no podíamos pagar los boletos porque en primer lugar son muy costosos y bueno hasta ayer un dirigente en México recogió las visas y por eso viajamos hoy"

"Siempre en el fútbol hay algunos inconvenientes, lo más importante es que estamos listos para viajar. No se pudo con los últimos jugadores que registramos, no se envió los documentos a tiempo y para competir en este torneo hay que estar registrado en el torneo local"

La última vez fueron campeones en este torneo

"No, presión Olimpia tiene todos los días y vamos a competir por buscar objetivos importantes, ojalá se nos pueda dar"

Uno de los viajes más complicados

"Habíamos cambiado las reservaciones en varias veces, primero íbamos a viajar el domingo después del clásico, pero no se pudo dar y hasta ayer nos dieron las visas alas 9 de la noche"

El profe tenía contemplados a unos que no viajan ¿Tendrá incidencia?

"Él profe tiene la razón, esperamos poder hacer bien las cosas y que los muchachos puedan responder"

Ha golpeado en el grupo lo sucedido el sábado

"Lamentando los hechos, si se sigue el protocolo del partido estoy seguro que no hubiera pasado todo, se hubiera revisado en el estadio las personas que estaban lesionadas se hubiera tomado las decisiones correspondientes, eso hay que decirlo porque es la información correcta, si Motagua hubiera llegado al estadio después de lo que pasó, se hubieran revisado los jugadores, se suspende el partido, se hubiera comunicado a la gente lo que pasó, pero la gente de la Liga siguió el protocolo, todo eso se complicó, también hay que entender que cuando pasa esas situaciones es justificable, en Costa Rica nos pasó una vez, dos jugadores salieron muy lesionados, de igual manera jugamos un torneo de la Concacaf, por eso uno tiene suficientes jugadores para poder participar en los torneos"

¿Qué falló?

"No sabemos, nosotros hicimos todo lo que corresponde, hablamos con la policía, teníamos diez clásicos que no sucedía todo eso y sucede ahora, no sé la situación que se dio con Motagua, venir por una ruta donde había una gran cantidad de olimpistas y creo que eso hay que tratar de corregirlo de cara a futuro y esperar que no suceda con ningún otro equipo"

Sugerencias para jugar el clásico

"Hay que esperar que decisión toman las autoridades, Olimpia está dispuesto siempre a acatar las disposiciones y esperando salvar el fútbol, este es un problema para el balompié y en el mundo nos están observando, hay notas que han venido respecto a los partidos que tenemos a futuro como en al Concacaf y otros torneos se está complicando"

Alianza no quiere jugar en el Nacional

"El mensaje es difícil por todo lo que sale, lo que se vio en algunos videos, ellos tienen su derecho en poder decirlo, nosotros no nos sentimos con esa tranquilidad de poder ir a El Salvador porque ya hemos tenido algunos inconvenientes, esto no tiene que suceder en el fútbol, si vienen hay que darle la garantía y si vamos, lo mismo"

Hay una posibilidad de jugar en San Pedro Sula ante Alianza

"No sé, Olimpia donde decidan los organizadores jugará, seguramente estaremos acompañados por una gran cantidad de aficionados como los tiene Olimpia en todo el país, ojalá nos dejen jugar con públicos"

Marathón propone suspender el clásico

"Ellos tienen sus razones, cada institución toma sus decisiones que más le convienen y están en su derecho al igual que Real España si le conviene o no, así tomar la mayor tranquilidad un clásico que es muy visto"

Policía recomienda cerrar el Nacional

"Nosotros no podemos renunciar a nuestro estadio, bueno es del país, pero es nuestra casa junto con el Motagua, lo que viene es que nos unamos tanto como los dueños de la instalación como los dos clubes para que el estadio reúna las condiciones que debe de tener escenario deportivo, para eso se debe de hacer un enorme esfuerzo para la afición pueda sentirse segura, creo que Tegucigalpa ya se merece que le podamos regalar un inmueble donde se pueda dar grandes espectáculos"

Mensaje a la familia de los fallecidos

"Estamos lamentado mucho lo que ha sucedido porque ellos son hijo, padres, hermanos, sobrinos, esta familia están viviendo momentos difíciles luego de estar viendo esos videos donde sus seres queridos están siendo tratados de esa manera ya sin vida"

"Vamos a ver qué es lo que se decide, este es un daño terrible para el Olimpia económicamente porque se ha hecho una gran inversión en el equipo y tenemos que responder a todos los compromisos y eso no es fácil. Esto viene a suceder cuando la afición estaba volviendo a los estadios, nos ha acompañado, es un duro golpe para la institución, hay que analizar bien y tomar las mejores decisiones y así volver a tener el público en los estadios y que se juegue en paz, el fútbol es el espectáculo el pueblo y lo disfrutan".