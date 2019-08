Pedro Troglio tras peleas entre hinchas: "Por eso en Argentina se prohibió la barra visitante"

Seguir a @Giancarlo_casta

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, ha hablado respecto a los hechos que se dieron tras el enfrentamientos entre barras en las afueras del estadio Nacional previo al clásico capitalino.

Troglio sabe que este es un mal en todos los países, además tocó el tema de todo lo que tuvieron que pasar para poder viajar a Canadá por el juego de Liga Concacaf.

"Dimos demasiadas vueltas, viajamos con 17 jugadores autorizados, medio raro porque organizar un torneo y no permitir una visa de al menos tres días a personas que no ha hecho nada, es raro, ya está, viajamos con los que nos han permitido", comenzó diciendo Troglio antes de subir al avión que lo llevara a Miami y luego a Toronto.

Respecto a lo sucedido en sábado en la previa del clásico ante Motagua. "Todavía golpeados por lo del otro día, creo que es un problema que pasa por todo el mundo y todo lo que tiene que ver con las barras organizadas y lamentablemente lo que pasó afuera es difícil de explicar, aquí hubo negligencia en todo sentido, me da lástima por la afición que fue a ver el fútbol en familia, lo otro es de la vida diaria de la gente que no tiene juicio y no tiene razón en lo que hace".

Y siguió. "La gente normal que va a ver un espectáculo deportivo pagó su entrada y otros estaban esperando ingresar, aquí estamos hablando una minoría que fue la que ocasionó todo, primero la negligencia de hacer pasar un bus por donde estaba esta gente y después de la suspensión del partido la pelea de afuera es la que pasa en todos los países del mundo, por eso en Argentina se prohibió la barra visitante".

Para el técnico argentino eso no tiene que desconcentrar a sus dirigidos. "En el jugador de fútbol tiene que estar preparado para todo lo que tiene que enfrentar, así que ahora preparándonos para lo que viene y lo que pasó el otro día queda en la tristeza nada más, lo he vivido en Argentina esto no solo es acá en Honduras, esto es en el mundo".

Como ya es normal en Pedro, se atrevió a dar el once que utilizará ante el Hamilton Forge FC, solo tiene una duda. "Sí, va Edrick Menjívar, Brayan Beckeles, Jonathan Ferrari, Johnny Leverón, Ever Alvarado, German Mejía, Deybi Flores, Matías Garrido, Júnior Lacayo y la duda es Ovidio Lanza o Elmer Guity".

El estratega del Olimpia acepta que no llevar a todos los jugadores les afecta, ya que contaba con la mayoría de ellos. "Muchísimos de los que no viajan, no viaja Bengtson, Hernández, Álvarez, Pineda, todos los chicos de la Selección, uno arma el equipo de acuerdo a los 17 que me autorizaron, pero había jugadores que tienen condiciones para jugar tranquilamente".

También critica el tipo de cancha que tiene el Forge cuando juega como local. "A mí más que nada en el 2019 seguir jugando en campo sintético es extraño porque no se juega, no es bueno para los futbolistas, hemos vivido de todo en este viaje y así poder tener un resultado positivo", cerró.