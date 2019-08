Yanuario Paz y su mensaje de despedida tras salir de Televicentro

Yanuario Paz ha sido despedido de la empresa Televicentro, tras esta noticia, el comentarista deportivo ha dejado un mensaje en sus redes sociales agradeciendo por todo el tiempo que estuvo en ella.

Para muchos seguidores causó sorpresa su separación de esta compañía, mensajes y llamadas ha recibido Paz tras la noticia, razón por la que ha dejado un mensaje en sus redes.

En el mismo detalla lo que significa esto en su carrera, agradece a los que siempre estuvieron con él y por la oportunidad en estos 20 años.

"En Televicentro inició mi camino narrando goles y sueños, es por ello que quiero agradecer al canal que me vio nacer y crecer, a mis compañeros delante y detrás de las cámaras, así como a la familia Villeda Ferrari por la oportunidad. Me siento muy afortunado por las muestras de cariño que he recibido en estos días a través de llamadas, whatsapp y mensajes en las redes sociales. El reconocimiento y todo el enorme cariño que me han mostrado me ha hecho muy feliz y me hace pensar que ha valido el esfuerzo realizado en estos más de 20 años de carrera. La vida sigue para buscar nuevos retos de la mano de Dios, veremos a dónde me lleva este nuevo camino. Gracias totales!", escribió Yanuario.

La salida del experimentado comentarista deportivo se dio por una reestructuración que se está realizando en dicha empresa. Junto con Yanuario Paz, también se fue Américo Navarrete.