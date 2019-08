Policía Nacional sugiere el cierre temporal del estadio Yankel Rosenthal

La Policía Nacional, como el ente encargado de velar por la seguridad de la población hondureña, ha hecho este martes una recomendación a las autoridades de la Liga Nacional en la reunión que se sostiene con altos mandos incluyendo el presidente de la República Juan Orlando Hernández.

Una de las primeras sugerencias es la inhabilitación temporal del estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, casa del Marathón.

La Comisión Nacional para la Seguridad, por medio de los jefes de policía, hizo un sinnúmero de recomendaciones para evitar el enfrentamiento entre barras y se produzcan más personas fallecidos y por eso solicitan la clausura del Yankel Rosenthal.

Ver: LAS IMÁGENES DE MUERTE Y LUTO EN EL ESTADIO NACIONAL

En el numeral dice textualmente: “Inhabilitación temporal para los partidos de la Liga Nacional del estadio Yankel Rosenthal”.

Además hacen otras recomendaciones como el censo de los miembros de las barras y establecer un centro de mando de operaciones de la Policía Nacional para tratar los eventos como tal.

Los elementos de seguridad junto a las autoridades de la Liga Nacional tomando medidas.

En la reunión de Emergencia se encuentran presentes el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, los altos mandos de la Policía Nacional, el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, el presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán junto a la directiva y representantes de los 10 equipos.

Dentro de todas las líneas estratégicas de la Policía Nacional, la mayoría es de ordenanza para evitar que las barras que están infiltradas por “delincuentes” según el Presidente de la República, deben ser sacados de circulación los que alteran el orden y provocan muerte.

“El orden público es de la Policía Nacional y no puede renunciar ni retirarse de los eventos donde asisten grandes cantidades de personas, la fuerza de seguridad tiene las herramientas básicas para cumplir la misionalidad y garantizar el orden público", dijo el Ministro Julián Pacheco.

Momentos cuando el jefe policial, Castillo Lemus, exponía las recomendaciones a Liga Nacional.

"La violencia en el fútbol no es exclusiva de Honduras y quiero pedirle por respeto a las víctimas no usar vídeos de la bajeza en que hemos caído los seres humanos, al no ver el impacto podríamos estar cayendo en el error", mencionó el Presidente Juan Orlando Hernández.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLICÍA: