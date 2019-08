Jonathan Ferrari sobre el Forge: "Tienen una cancha sintética como si fuera de NFL, sabemos muy poco la verdad"

Seguir a @Giancarlo_casta

El defensor argentino del Olimpia, Jonathan Ferreri, atendió a los medios antes de viajar a Canadá para enfrentar al Forge FC por la Liga Concacaf.

En sus declaraciones recuerda lo que vivió en el estadio Nacional cuando esperan para jugar ante el Motagua por el clásico capitalino y lamenta los hechos.

"Cuando empezaron a caer las piedras nos metimos al camerino y nos quedamos ahí, los chicos trajeron la familia y no pasó a mayores, pero lo de afuera fue horrible y espero no vuelva a pasar", comenzó detallando el central de 32 años.

También comenta que ya había vivido algo así, pero no en este extremo. "No había pasado algo tan fuerte, no tanto así. En Argentina suele pasar, pero no de esa forma, en Brasil fue mas o menos igual pero esto fue demasiado".

Y siguió. "Hubo víctimas, esto es horrible, tanto como para Olimpia y Motagua, esto no tiene que pasar, esto es un deporte, es una fiesta y terminó en una desgracia".

Además agregó. "El grupo está bien, espero no vuelva a pasar, a nosotros nos toca jugar, condolencias para la familia de los fallecidos y a pensar ahora en Canadá".

Respecto a lo que han vivido para poder realizar este viaje a Canadá para encarar su primer juego en Liga Concacaf. "Vamos un par en el primer grupo y luego los demás en otra empresa. Esto fue de un día para otro, tuvimos que tomar un autobús para estar acá (San Pedro Sula) dormimos poco, esto es así, ahora a tratar de llegar a Canadá y descansar".

Jonathan aceptó que no conocen mucho del equipo que enfrentarán el jueves en Hamilton. "La verdad no sé por qué pasó eso, a algunos ni siguiera le dieron las visas pero ese ya no es tema mío, eso es de Concacaf o Canadá, al que le toque jugar tiene que dar lo mejor y tratar de traer un buen resultado de allá".

Y siguió. "Vimos un par de videos, la cancha es sintética, es muy ancha, como si fuera de NFL, sabemos muy poco la verdad".

Deja claro que Olimpia va con la ilusión de regresar con un triunfo. "Tenemos que ganar todos los torneos que nos toque, la Premier, Presidente, Liga y Concacaf, es una linda presión pero recién empezamos".