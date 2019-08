Ovidio Lanza: "José Escalante nos envió un link para poder ver videos del Forge FC"

Seguir a @Giancarlo_casta

Carlos Ovidio Lanza, atacante del Olimpia, viajó ilusionado de regresar de Canadá con un triunfo en el juego que tendrán por los octavos de final de la Liga Concacaf ante el Forge FC.

El jugador de sangre olanchana ha estado entrenando en el equipo titular para este partido, pero deja claro que no es seguro, además lamentó lo ocurrido el pasado sábado entre las barras en las afueras del estadio Nacional.

"Se nos ha complicado el viaje, estamos preparados los 17 que viajamos, los compañeros que estaban en la Selección por motivo de enviar el pasaporte no pueden viajar, los que vamos estamos comprometidos y sabes de lo que estamos jugando y esperamos sacar un buen resultado", comenzó diciendo Lanza.

Pese a los que se vivió el sábado, Ovidio cree que "El equipo ha estado bien", también lamentó "lo ocurrido" y cree que "eso no debería de pasar porque es fútbol, esto debería de ser para hacer amistades, nosotros estamos concentrado en lo que queremos, al final logramos viajar".

Detalló cómo fue que vivieron ese incómodo momento. "Nosotros ya estábamos en el camerino y cuando salimos a calentar fue ahí que nos informaron que había sido atacados el autobús de Motagua, de igual forma nosotros seguimos por cualquier cosa".

"Esto es la primera vez que experimento algo así, en Juticalpa no sucedía eso, es lamentable que ocurran estas cosas, habían muchos niños y familias", dijo.

No podía dejar de hablar del Forge FC, su próximo rival el día jueves en Hamilton y reveló que ex jugador del Olimpia ayudó para conocer más de ellos. "Del rival solo hemos visto los partidos que hicieron ante Antigua, no ha quedado mucho tiempo de preparación, conocemos poco del rival pero (José) Escalante nos envió un link para poder ver videos del equipo".

También cree que solo viajar con 17 jugadores a este partido no es darle una ventaja al Forge. "Todos estamos preparados para jugar, tenemos un gran plantel, a los que les toque sumar minutos y así avanzar a la otra fase. En el entreno que tuvimos estuve entre los titulares, pero no se sabe".