Orinson Amaya: “Hay una campaña en contra de Marathón, quieren hacerle daño”

Tras la determinación de la Liga Nacional de Honduras de trasladar el clásico sampedrano Marathón-Real España al estadio Olímpico, el presidente del equipo verdolaga Orinson Amaya, salió al paso para defender a la institución y adelantar la postura del equipo para la próxima jornada.

En palabras del dirigente” hay una campaña en contra de Marathón, tal vez por el buen momento que estamos pasando, finalmente los problemas han sido en Tegucigalpa, inclusive ya se jugó una final con muertos”.

La decisión de la junta directiva habría pasado por una recomendación de la Policía Nacional para evitar nuevamente una tragedia como la que se suscitó el pasado sábado en Tegucigalpa, sin embargo, Orinson quiere creer lo contrario. “Ahora con lo que hubo vienen a involucrar el estadio Yankel Rosenthal. No considero que sea con una buena intención.

Y agregó: “Nosotros decidimos suspender el partido porque no hay medidas de seguridad. Cuando jugó Marathón-Olimpia hubo incidencias, lo que nosotros pedimos es jugar en nuestro estadio con nuestra propia gente”.

Ante ello dijo que no entiende la razón por la cual hayan movido el juego para el Olímpico con ambas aficiones, mismo panorama para jugar en el Yankel Rosenthal.

“No entiendo, para mí hay una mala jugada en contra de Marathón, dejémonos de cosas. Hay una persecución de algún equipo o persona que no le gusta que Marathón esté pasando por un buen momento. Lo único que pedimos es que nos dejen jugar con nuestra gente”, soltó.

Finalmente, Amaya amenazó con no presentar a su equipo en caso de que no se les permita jugar en casa con su afición, tal y como ha sucedido en otros encuentros.

“En lo personal no nos presentaríamos, yo no puedo arriesgar a mis jugadores y a nuestra afición. Como junta directiva nos comprometemos a jugar en nuestro estadio con nuestra gente. Sacamos el partido sin ningún problema, pero no me deja ninguna duda que quieren hacerle daño a Marathón”, cerró.