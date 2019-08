Vargas se llama al silencio, pero Jorge Pineda arremete por posible cierre del Yankel

El entrenador argentino dice que si habla lo pueden castigar, pero Jorge Pineda, su asistente técnico declaró que es "imposición de personas irresponsables que quieren cerrar el Yankel".

Marathón golea a la selección de Belice en amistoso en el Yankel

"Me vienen a buscar porque soy importante", dijo Vargas a los periodistas que buscaban su reacción en el estadio Yankel Rosenthal luego de conocerse la polémica que rodea el clásico sampedrano que se jugaría en el estadio Olímpico a petición de la Policía Nacional.

Esta vez el entrenador argentino de Marathón se llamó al silencio, aunque fuera de micrófonos explicó amablemente a los periodistas que prefería guardar silencio para evitar castigos, pues se encuentra castigado tras ser expulsado en el choque frente al Olimpia.

"Si hablo me vuelven a castigar", decía de forma sarcástica el timonel quien estuvo conversando con los dirigentes del club que la tarde de este martes llegaron al estadio tras el partido amistoso contra la selección de Belice que se ganó 5-1.



Marathón se impuso por goleada ante Belice en amistoso disputado en el Yankel Rosenthal

Vargas ha sido un crítico de las injusticias y a veces dispara extra porque no se guarda nada y eso le ha generado castigos; pues lo tienen en la mira los árbitros. Ha denunciado duramente los dirigentes de Liga Nacional, Arbitraje y Fenafuth, pero en esta oportunidad la ley del silencio lo acompaña.

Jorge Pineda disparó en lugar de Vargas

Quien si habló de frente y sin pelos en la lengua, fue su asistente, Jorge Ernesto Pineda quien tiró con todo a los que quieren sacar al Monstruo del Yankel Rosenthal para el clásico ante Real España y la amenaza de cierre que hizo hoy la Policía Nacional.

"Nosotros tenemos una sola posición y la directiva mandó una solicitud a la Liga. ¿Cómo va a venir la policía a decir que no se va a jugar en el Yankel? Es una imposición de algunas personas que son irresponsables al declarar que no se puede jugar en el estadio del Marathón", disparó Pineda.

Y sigue: "¿Cuántos muertos han habido en el Yankel? ¿Por qué nos están tratando de esa manera? Hay injerencias de otras personas y estamos ante una situación, entrando a una cosa donde no debe ligarse la política con el fútbol... eso es inaudito".

"Recuerdo muy bien de la vez pasada que nos sacaron para llevarnos al Olímpico. ¿Tiene miedo la policía de venir a resguardar un espectáculo en el Yankel? No es posible y esto es injerencia de otras personas para la policía. No entendemos, nosotros estamos sujetos a lo que diga la junta directiva, pero ya cuando vi la noticia que nos quieren sacar del Yankel, no le encuentro razón... pero estamos en Honduras y cualquier cosa puede pasar", remató Pineda.