Capturan a uno de los supuestos responsables de las muertes en afueras del Nacional

La Policía Nacional comenzó las investigaciones para encontrar a los responsables de las muertes de los cuatro aficionados (dos de Olimpia y dos de Motagua) en las afueras del Estadio Nacional y ya realizó los primeros allanamientos y la primera captura.

Este miércoles fue arrestado Edwin Manuel Midence, alias "El Gordo" en la aduana Las Manos (entre Honduras y Nicaragua) para para investigación.

De igual forma, en la aldea El Chimbo, miembros de la DPI ingresaron a la vivienda del sospechoso y encontraron prendas de miembros de "La Revo", barra del Motagua, donde supuestamente aparecen manchas de sangre.



El pantalón que encontró la policía en la casa de "El Gordo" con supuestas manchas de sangre.

A "El Gordo" se le encontró un pantalón con supuesta sangre, además de grafitis alusivos al grupo organizado.

También en la vivienda de otro miembro de la barra propiedad de alias "Copito", no se encontró el objetivo principal. Preliminarmente la policía reporta que logró individualizar al sospechoso y encontró los zapatos que se visualizan en un video viral, con supuestas manchas de sangre.



Policía hizo allanamientos en dos casas del barrio El Chimbo en Tegucigalpa.

Autoridades se comprometieron a dar con los responsables

El sábado aficionados con camisas del Olimpia atacaron el autobús del Motagua, esto provocó la cancelación del clásico capitalino y tras ello se presentaron incidentes violentos que dejaron cuatro aficionados muertos en las afueras del Estadio Nacional.

Este martes Policía Nacional, Gobierno y Liga Nacional sostuvieron una reunión de emergencia en Tegucigalpa y el presidente Juan Orlando Hernández ordenó acción inmediata.

Ministerio de Seguridad hizo algunas recomendaciones como el cierre temporal del Estadio Nacional y Yankel Rosenthal para partidos de alto riesgo.

También se exigió mejorar la infraestructura, sectores de localidades, instalación de sillas numeradas, cámaras de vigilancia adentro y afuera para monitoreo y elaborar un censo para miembros de las barras.