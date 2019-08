Comisión de Disciplina castiga con seis juegos fuera del Nacional a Olimpia y tres a Motagua

Luego de la tragedia suscitada el sábado por la noche en el estadio Nacional, la Comisión de Disciplina se ha reunido este día en San Pedro Sula para dictaminar los castigos correspondientes.

En primera instancia, la Comisión pensaba reunirse este martes, pero no lo hicieron pues querían recavar más elementos de lo ocurrido en Tegucigalpa y así tomar una determinación.

Con respecto al Olimpia-Motagua, el ente disciplinario ha impuesto multas económicas y jugar sin público a los dos equipos.

“A Olimpia se le imponen 30 mil lempiras más otra multa de 20 mil, en total 50 mil lempiras y además jugar 6 partidos fuera de Tegucigalpa de los cuales tres a puerta cerrada y los otros tres solo con su público; a Motagua una multa de 20 mil y los próximos tres juegos fuera de la Capital, dos a puerta cerrada y uno sin barra visitante fuera de Tegucigalpa”, contó Lufti Zablah, presidente de la Comisión.

El abogado explicó por qué se multa a Motagua si ellos no eran locales. “A Motagua se le multa porque su barra tuvo participación en los hechos suscitados. A Olimpia se le multa así por no tomar las medidas de seguridad y no darle la seguridad a Motagua”.

Es así como Olimpia deberá jugar fuera de Tegucigalpa sus próximos seis cotejos y tres de ellos sin aficionados ya sea en Choluteca o Comayagua. Por su parte el Bicampeón tendrá que salir de la Capital por los próximos tres duelos y los dos primeros sin gente, esto aplica ya para el encuentro del sábado ante Vida. Ante ello, la directiva de Motagua ya informó que dicho partido ante los cocoteros será en Comayagua.

Juegos de castigo para Olimpia:

-Fecha 8: Olimpia-Platense en sede por definir sin público

-Fecha 9: Olimpia-Real España en sede por definir sin público

-Fecha 12: Olimpia-Minas en sede por definir sin público

-Fecha 14: Olimpia-Honduras en sede por definir con público

-Fecha 15: Olimpia-Lobos en sede por definir con público

-Fecha 17: Olimpia-Marathón en sede por definir con público (sin barra visitante)

*Dato: Se debe definir cuándo se jugará el Olimpia-Motagua de la fecha 5, sede y si será con o sin público.

Juegos de castigo para Motagua:

-Fecha 6: Motagua-Vida en Comayagua sin público

-Fecha 7: Motagua-Marathón en sede por definir sin público

-Fecha 10: Motagua-Honduras en sede por definir con público