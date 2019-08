Directivo de Motagua dispara tras conocer la sanción: ''Se están lavando la cara con estas decisiones''

Luego de conocer el castigo impuesto a Motagua por los actos violentos del pasado sábado previo al clásico ante Olimpia, el presidente financiero del Ciclón, Juan Carlos Suazo, disparó contra la Comisión de Disciplina y asegura que el dueño del estadio Nacional es la Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas, Conapid.

Sobre la sanción, el directivo de Motagua revela para HRN que ''estoy sumamente sorprendido por esa decisión, no es tema de un estadio, es de estado porque el dueño es la Conapid y no los equipos''.

Y agregó: ''Es de estado porque la Conapid recibe entre 15 y 18 millones de lempiras al año en tema de taquillas y no ingresa ni un cinco al estadio (Nacional) y no es posible que nos castiguen de esa forma''.

Juan Carlos Suazo también lamentó la decisión de la Concacaf de pasar el partido del martes al Olímpico de San Pdro Sula. ''La Concacaf ya nos cambió el partido de vuelta de Tegucigalpa a San Pedro Sula y tenemos un problema, y ahora es otro gran problema porque hay que armar el partido del sabado (contra el Vida sin público). Aquí hay muchos que quieren lavarse las manos con esas sanciones''.

El dirigente explica que es complicado que el Motagua busque una apelación. ''Es difícil, el tema de las comisiones es complicado ahora, cuando yo veo que llegan las sanciones y escritas a mano, me da pena, siento que nunca han cambiado nada, no vamos a tener taquillas por este montón de tiempo, yo no sé dónde va terminar esto''.

Juan Carlos Suazo explica que ''no puedes atestar contra los equipos de fútbol, es la única diversión del pueblo hondureño. Condeno hoy todo lo que pasó en el partido (del sábado ante Olimpia), pero no nos pueden golpear como administradores de equipos, tomaron decisiones equivocadas''.

Asimismo confiesa los estadios alternos que presentó Motagua pensando en una posible sanción. ''Pusimos Comayagua y Juticalpa, vamos a tratar de llevar ese partido (contra Vida) a Comayagua, hay un montón de gente que no sabe cómo manejar el fútbol de Honduras''.







Sobre el tema económico por partidos a puertas cerradas frente a Vida y Marathón. ''La gente que toma estas decisiones hoy se están curando en salud de cosas que no han podido hacer, que presenten soluciones, ¿donde está el protocolo de seguridad que presentaron en aquella reunión por lo que sucedió el sábado? No existe nada, esa fue una reunión de tomarse fotos, hoy la Comisión por lavarse la cara toma estas decisiones, el Motagua no tiene la culpa''.

Por último, el dirigente azul dijo que ''lo más seguro es que Motagua tratará de montar el partido en Comayagua, tenemos que presentar las 48 horas porque la Concacaf, con influencia de no sé quién, estableció el partido del martes en San Pedro Sula y a puerta cerrada''.