Aficionado capturado y liberado de Motagua: "No soy asesino ni pertenezco a ningún grupo delictivo"

Edwin Manuel Midence Cruz, aficionado de Motagua capturado por la Policía Nacional el miércoles en la aduana Las Manos cuando regresaba de Nicaragua, finalmente fue liberado ya que no encontraron pruebas de que él estuviera involucrado en las cuatro muertes que dejó el enfrentamiento de barras previo al clásico capitalino que terminó suspendido.

Te puede interesar: Castigados: Los partidos que se perderán Motagua y Olimpia en el Nacional



'El Gordo', como se le conoce, miembros de la DPI allanaron su casa y le encontraron un pantalón con supuestas manchas de sangre y un grafits alusivo al grupo organizado al que pertenece (La Revo).





Horas más tarde Midence Cruz fue liberado por parte de la Policía Nacional tras no encontrarle ninguna prueba contundente de lo que se le acusa.



La prenda, en efecto, tenía manchas rojas, pero no eran de sangre, sino que de pintura ya que el joven trabaja como pintor en su colonia.



EL RELATO DE MIDENCE



Luego de ser soltado, 'El Gordo', relató para el canal de noticias Cholusat Sur lo que sucedió al momento de ser arrestado y sobre la supuesta investigación que finalmente le dañó su imagen al ser expuesto ante todos los medios.



"Me siento mal emocionalmente, para todo Honduras soy un marero, un asesino, según ellos (Policía). No pertenezco a ninguna mara", dijo de forma sentida Edwin.



"Me dejan libre porque no tienen pruebas de lo que dicen, no tengo nada que ver, no estuve en el estadio ese día y que la gente sepa que soy inocente, por eso doy la cara... Estoy moralmente mal".





Edwin aseguró que el sábado que ocurrieron los acontecimientos a las afueras del estadio Nacional estaba donde un amigo en un convivio que duró desde las seis de la tarde (6 P.M) hasta la una de la madrugada (1:00 AM).



Midence Cruz fue detenido por la Policía Nacional en La aduana Las Manos cuando regresaba de apoyar al Motagua en el triunfo (1-2) contra el Managua por la Concacaf League.



En redes sociales también quiso mandar un mensaje a su selecto grupo de amigos para comunicarles que estaba bien y en su casa.



"Hola buenas noches. Muchas gracias a toda esa gente que ha estado al pendiente de esta situación. En serio gracias por el apoyo, gracias a Dios se demostró que soy inocente. Eternamente agradecido con nuestro padre celestial que a tan corta edad me ha puesto enormes pruebas y aquí sigo de la mano de él, siempre para adelante ,siempre con más fe que nunca porque él jamás falla".