Carlo Costly: "Estamos molestos porque nos sacaron del Yankel, no es justo"

Pese a que es una medida orientada en erradicar la violencia en los partidos de alto riesgo de la Liga Nacional, jugadores, cuerpo técnico y directivos de Marathón no están conformes con el hecho de tener que disputar los clásicos fuera de su estadio Yankel Rosenthal.

Esta determinación ha sido tomada por la junta directiva de la Liga después de los incidentes violentos suscitados el sábado anterior en Tegucigalpa cuando las barras de Olimpia y Motagua se enfrentaron en las afueras del Nacional dejando como saldo cuatro personas muertas.

Y es precisamente lo que no comparten los jugadores, en este caso específico Carlo Costly, quien considera que el Yankel no debió ser sancionado ya que no es aquí donde se presentaron estos actos y considera que la medida correcta únicamente era permitir la entrada de la afición local.

"Lo que sucede es que el problema (de violencia) pasó en Tegucigalpa y no aquí, los muertos fueron allá y no en el Yankel, estamos molestos porque nos sacan de nuestra casa y no es justo", lamentó el Cocherito.

Y agrega: "Cuando hay problemas entre dos aficiones solo que se debe hacer es jugar con una, es el único remedio para esto porque viendo lo que pasó en Tegucigalpa son las medidas para erradicar la violencia", aceptó.

Además llamó la atención a los aficionados violentos que provocan estos disturbios: "Esto no es de decir algo, de qué sirve sino actuamos, la gente debe tener conciencia que es un partido normal, deben saber que matándose no van a llegar a nada, se suspende el torneo, cierran los estadios y nosotros vivimos de la afición que entra", comentó.

Aún así cree que en la parte deportiva no les afecta: "La tribuna está más alejada (en el Olímpico) y la cancha es más abierta, no es lo mismo que el Yankel que allá hay más presión, pero no es cuestión de estadio, hay que ganarlo".

Hablando específicamente del lado deportivo del clásico sampedrano, Costly espera ser titular porque "me gustan estos partidos, al Real España siempre me ha tocado anotarles y espero que el sábado no sea la excepción".

Sobre el Olímpico afirmó que "es un estadio que se me da siempre, quiero recordar viejos tiempos y hacer goles".