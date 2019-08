Heyreel Saravia: “Es una ilusión de cualquier jugador disputar un clásico”

Jugará su primer clásico en el fútbol hondureños, Heyreel Saravia, defensa de Real España habla del duelo de este sábado ante Marathón a las 3:30 de la tarde en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

“La verdad estoy muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad, es una ilusión de cualquier jugador disputar un clásico de estos, estoy convencido del trabajo que hemos realizado”, confesó Saravia.

El defensor tico no solo se enfoca en su rival de turno, además aduce que ve todos los equipos para empaparse del ambiente.

“Prácticamente he visto no solo a Marathón, me he dado a la tarea de ver todos lo rivales para empaparme y conocer el ambiente, se que será un partido muy disputado”, agregó

Sobre qué le preocupaba de Marathón, líder del torneo, Saravia confesó “Es un gran equipo, por ahí estuve viendo que tienen jugadores de nombre y eso es de tomar mucho en cuanta, no me preocupa nada, es fútbol y por ahí es un clásico y hay que tener cuidado de algún dos detalles”, agregó.







¿Es ventaja jugar en el estadio Olímpico?

“Ningún equipo quiere regalar nada, los que son denominados no tradicionales han dado sorpresas e incluso nosotros hemos dejado ir puntos, ahora nos toca jugar en ese estadio e igual seguimos siendo visita, es un partido aparte y hay que tomarlo como tal”, arguyó.

Heyreel se refirió a los problemas de aficionado en los estadios.

“Yo siempre he respetado las demás barras, es una motivación extra para cada equipo tenerlos en las gradas, además es parte de la fiesta en el fútbol, pero hay que tomarlo con responsabilidad y tener cuidado, primero Dios ya no pasen más estas cosas para que la Liga siga creciendo, es una lástima que pasen estas cosas” finalizó.

Mientras Jorge Claros también envió un mensaje e los aficionados.

Este es un partido de fútbol que se toma como diversión, responsabilidad y pasión, es algunos no se entiende, el país es muy futbolero y no debemos mancharlo así, esto opaca a las familias regresen a los estadios, al final somos hondureños y debemos querernos