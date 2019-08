Hernán Medford sobre inminente fichaje de Jorman Aguilar: "Hay algo encaminado"

Previo al clásico contra Marathón, Hernán Medford habló de la inminente llegada al Real España del delantero panameño Jorman Aguilar. El técnico tico confirma las negociaciones.

"No puedo hablar el 100 por ciento, hay algo encaminado, pero mientras no esté al cien por ciento no puedo hablar del tema. Siempre dije que el 99% estaba completo, por eso dejé esa parte", dijo El Pelícano.

Jornan tiene 24 años, milita en el Independiente La Chorrera de la Liga Panameña. Tuvo un paso por el Parma de Serie A de Italia, Croacia y Portugal.

Ha vestido la camisa de la selección de Panamá desde Sub-17 hasta la mayor. Jugó Mundial Sub-17 en México en 2011, Copa Oro en 2015, Copa América Centenario en 2016 y estuvo como refuerzo de la Sub-23 en Juegos Panamericanos de Lima.

Si se confirma su fichaje, será la sexta alta de la realeza para este torneo Apertura 2019 junto a Devron García, Hayreel Saravia (costarricense), Carlos Mejía, Jamal Charles (granadino) y Rudy Meléndez.