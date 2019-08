Héctor Vargas: ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que pasó en Tegucigalpa?

Muy sereno y sincero, como lo caracteriza, así atendió este jueves por la tarde el técnico del Marathón Héctor Vargas a la prensa deportiva previo al entrenamiento de sus jugadores en el estadio Olímpico.

Ver más: El Yankel queda suspendido para juegos de alto riesgo

El timonel argentino de los verdolagas habló sobre el cierre del Yankel Rosenthal para el juego ante Real España y atizó contra la Liga Nacional, ya que aduce que el Marathón no tiene nada que ver con lo que sucedió en Tegucigalpa.

La actualidad del equipo: "Venimos bien en números y en salud deportiva sin ninguna lesión. Este amistoso que hicimos entre semana (ante Belice) nos vino bien, viendo a ver si hacemos un partido interesante el sábado y quedarnos con los puntos".



Buenos recuerdos ante Real España en el Olímpico: "Hemos jugado partidos aquí, el de Concacaf, inclusive, la última vez que jugamos contra Real España ganamos 3-1 aquí, estuvimos cerquita de pasar a la final con la última jugada de Júnior Lacayo que no pudo ser gol, pero el recuerdo que tenemos contra Real España aquí, al menos desde que estoy yo, es que la última vez ganamos 3-1 al Real España".

Héctor Vargas no definió quién será titular ante Real España entre Denovan Torres y Roberto López.



Titular en la portería: "Posiblemente Víctor Valdés (bromea), pero vamos a ver quién está mejor y el que esté mejor va a jugar, tampoco es que uno peque de romático en dar las alineaciones, no lo hago y al que lo hace no lo critico, algunos tienen diferente manera de manejarse. Ustedes lo vieron (Carlos) Perdomo no figuraba ni entre los 18 y al siguiente partido jugó un torneo internacional y después contra Olimpia y lo hizo bien, después no jugó y lo hizo Bryan Barrios, si pongo un nombre el otro se relaja y así".



El cierre del Yankel Rosenthal para el derbi: "Es una cosa que todavía no la alcanzó a entender, qué tenemos que ver nosotros con lo que pasó en Tegucigalpa, ¿qué inseguridad genera el Yankel en dos años?, yo no vi nada, lo único que aterra, no sé a quién, es que estemos en la posición que estamos, estamos peleando el campeonato hace dos años, venimos primeros, eso a alguno le está molestando. Cuando nosotros jugamos con nuestra afición, todos de verde, no ha habido ningún problema, ni quedando fuera contra Real España y Motagua en una semifinal ni en la final que ganamos".



Su temor cuando pase algo en el Yankel: "Cuando hay problema se juega solo con la hinchada local, no como hicieron en Tegucigalpa aceptando que estuvieran las dos barras cuando sabían que era potencialmente para tener problemas, después pasó lo que pasó... qué tenemos que ver nosotros, tengo temor que si algún día pasa algo aquí en el Yankel van a castigar el Marcelo Tinoco o el estadio de Tocoa, qué tenemos que ver nosotros con lo de Tegucigalpa, es ridículo la verdad".



Habla sobre el arbitraje del sábado: "Al prinicipio se pidió que se castigaran los demás partidos (a jugarse en el Yankel). Ahora hay que ver el arbitraje, vamos a ver quién viene; a mí no me dejaron dirigir ante UPN, no me dejaron dirigir, al de Platense (Antony Torres) ya lo habilitaron y tenía dos fechas y ya lo habilitaron, a mí no me aceptaron la apelación, vamos a ver quién viene a dirigir si es Saíd Martínez o Óscar Moncada de vuelta, a ver si nos cobra los penales que no nos cobró contra Olimpia y nos favorece, esto es así. porque en esto no sabés lo que va a pasar, hay que tener cuidado en el tema de ver cómo se están ensañando contra nosotros".

¿La gente lo señala?: "A mí me gustaría que vos dijeras 'yo lo culpo'... no me digás la gente, no hablo con la gente ni leo los comentarios, la gente que comenta en Facebook o redes sociales, es el lugar donde se esconden los cobardes, las cosas las digo en la cara".



Mantener la calma: "Nosotros hemos mantenido siempre la calma, si vos ves que a nivel de Concacaf te meten guatemaltecos para que te manejen el partido, entonces vos intuís que algo no está bien, y si vos mirás que el problema es en Tegucigalpa y te suspenden en San Pedro Sula, cuando no está bien te tenés que rebelar, por lo menos así entiendo yo la vida y no estás capaz de rebelarte andate para la casa a descansar con la familia".

Acerca del Real España: "Del rival se cuida todo, así como del Vida, UPN, Olimpia, estamos estudiando este, buscaremos a ver quiénes son los que manejen el partido, el sistema que utilizan"