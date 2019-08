Orison Amaya aseguró que hay malestar en Marathón por jugar en el Olímpico ante Real España

Como ya es costumbre verlo en los entrenamientos de Marathón, Orinson Amaya en su condición de presidente, habló del duelo ante Real España este sábado a la 3:30 de la tarde en el estadio Olímpico.

Héctor Vargas: ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que pasó en Tegucigalpa?



“Estamos bien, listos para presenciar este clásico donde esperamos que no haya nada que lamentar, en lo anímico los jugadores están bien”, afirmó el mandamás esmeralda.



Sobre que el partido no se juegue en el Yankel Rosenthal, el jerarca verdolaga adujo que: “Hay un malestar que ya lo hemos expresado anteriormente, son recomendaciones de la Secretaría de Seguridad y hay que atenderla”, confiró



Continuó diciendo: “Me imagino que esto es a raíz de lo que sucedió en Tegucigalpa que está fresco, en el Yankel no han habido cosas que lamentar y se han jugado hasta finales, entonces sugerimos que cuando es un clásico de alto riesgo se juegue solo con afición nuestra a pesar que es pequeña”.





Amaya asegura que solo permitir la barra de los verdes es por cuestión de seguridad y espera una fiesta de su equipo.



“Nosotros decidimos esto tomando en cuenta la seguridad. En las entradas de los portones con acceso a gradería habrán policías impidiendo que entren aficionados con camisas de Real España, esta es una fiesta verde”, comentó.



Orinson agregó que se ha trabajado en el mejoramiento del estadio Yankel Rosental para jugar allí, “hemos hecho una gran inversión con patrocinadores desde hace dos años para no salirnos del Yankel, hay partidos estratégicos ejemplo el de Olimpia, que lo ameritan”, manifestó.

Carlo Costly: "Estamos molestos porque nos sacaron del Yankel, no es justo"



Además se refirió a las sanciones impuestas a Olimpia y Motagua por la Comisión de Disciplina.



“Es difícil porque desde hace tiempo se tenía que haber tomado. Es un golpe duro para los equipos pero tenemos que colaborar todos los que estamos ligados al fútbol y esto es para divertirse. Esto deja un claro mensaje, lo importante es que se están tomando medidas”, finalizó.