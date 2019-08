¿Por dónde ver los juegos de la sexta jornada de Liga Nacional en Honduras?

La Liga Nacional de Honduras está emocionante y a pesar de los hechos lamentables, sigue su curso con el torneo Apertura-2019, donde el Marathón y Olimpia son los líderes.

La sexta fecha se pone en marcha este sábado con el juego de la jornada en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Marathón recibe a su vecino, el Real España a las 3:30 de la tarde. Este juego se podrá vivir por la señal de Canal 11.

El segundo encuentro pactado para la sexta fecha se llevará a cabo en Danlí cuando el Real de Minas y Platense se vean de frente; este cotejo será a las 3:30 de la tarde de este sábado, los mineros estrenan televisora, ya que Televicentro ha adquirido los derechos.

Por la noche, Motagua regresa al ruedo nacional pero fuera de Tegucigalpa por el castigo impuesto por la Liga. Los azules jugarán en Comayagua ante el Vida a las 7:00 de la noche, partido que podrán verlo a través del canal Tigo Sports.

Los encuentros del domingo son a las 2:00 de la tarde entre Real Sociedad y Honduras Progreso, juego que será transmitido por Canal 11. Mientras que en Choluteca se cierra la sexta jornada de la Liga Nacional a las 6:00 de la tarde en el partido que Los Lobos de la UPN se midan al Olimpia, partido que será televisado por Tigo Sports.

Juegos de la sexta jornada en Honduras

Sábado 3:30 PM | Real España vs. Marathón - Canal 11

Sábado 3:30 PM | Real de Minas vs. Platense - Televicentro/TSI

Sábado 7:00 PM | Motagua vs. Vida - Tigo Sports

Domingo 2:00 PM | Real Sociedad vs. Honduras Progreso - Canal 11

Domingo 6:00 PM | UPN vs. Olimpia - Tigo Sports