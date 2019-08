Yustin Arboleda admite que le gustaría jugar con la Selección Nacional de Honduras

Una de las gratas sorpresas que ha ocurrido en el fútbol hondureño es la aparición del delantero colombiano Yustin Arboleda, quien llegó a Marathón hace casi tres años y durante ese tiempo se ha ganado el mote de estrella en la Liga Nacional a base de goles.

Apenas disputa su sexto torneo en la Primera División de Honduras y eso le ha bastado para convertirse en uno de los máximos anotadores históricos de Marathón, superando a grandes futbolistas que vistieron la camiseta verdolaga por mucho tiempo.

Ha sido tan bueno su rendimiento que varios sectores han pedido su naturalización para que sea convocado a la Selección Nacional de Honduras, algo que ahora no suena descabellado debido a que solo le restan un par de años más en el país para aplicar a ese proceso.

Como es costumbre en el cafetero, la amabilidad y el carisma fueron parte de una entrevista exclusiva que Diez realizó con el sudamericano en donde nos reveló detalles importantes y brindó su opinión sobre algunos problemas que está aquejando el balompié nacional. Además no pudimos dejar de consultarle si está entre sus aspiraciones ponerse la elástica de la Bicolor.

¿Se nacionalizaría hondureño?



"Tengo una hija hondureña ya, le he tomado mucho aprecio a este país porque jamás me imaginé que, primero mi esposa es venezolana, yo colombiano. Jamás nos imaginamos que tendríamos una hija en Honduras."



¿Le ilusionaría vestir la camiseta de la Selección de Honduras?



"Si el día de mañana se me da la oportunidad, creo que no hay nada más lindo para un jugador que representar a la Selección de un país y si tengo la oportunidad de representar a Honduras, aunque no es algo que depende de mí, en lo personal me gustaría. ¿Por qué cerrar las puertas?. Si el día de mañana se da la oportunidad, bienvenido sea, sino seguiremos trabajando."

El artillero colombiano aseguró que no le cerraría la puerta a la opción de representar a Honduras. Foto: Neptalí Romero.

Pese a tanta oferta que recibió, ¿cuál es el motivo real que tiene amarrado a Yustin Arboleda al país?



"Si bien han llegado ofertas, la más concreta fue la de Millonarios de Colombia a comienzo de temporada. No se pudo dar por factores que no voy revelar pero creo que a veces cuando tomas las decisiones de ir a un lado, la tomas con la meta de poder mejorar. Creo que el negocio como tal no me convenía, seguramente al club tampoco le convenía. Si bien el club estaba cediendo para que yo pudiera ir, después lo hablamos con la directiva y llegamos al acuerdo que no era lo mejor para ambas partes."



Además hizo una aclaración ante algunas especulaciones surgidas en relación a su estadía en Marathón.



"Hay gente que dice que me quedé solo para terminar mi contrato y en diciembre irme libre y agarrar todo el dinero que se pueda. Quiero dejar claro que no es así, esto es fútbol. Hoy tengo un contrato que se termina en diciembre pero no sé que pueda pasar el día de mañana, así que tenemos que ser respetuosos en las decisiones que cada quien toma. Yo soy el jugador y soy quien tiene que estar bien, no voy a sacrificarme para darle beneficio a otras personas."



También dio pistas sobre una posible renovación con Marathón, "yo lo hablé en su momento que si el equipo me busca para una futura renovación lo podemos dialogar, no cierro las puertas. Soy un agradecido con la gente del club porque me han dado la oportunidad de estar acá."

¿Lo han tentado los otros denominados grandes del país?



"He tenido la bendición de Dios de poder hacer las cosas bien el país. Dos de los equipos grandes me han buscado, no voy a decir los nombres, solo quedarían tres y allí queda la incógnita."

Hablando del derbi sampedrano contra Real España, ¿qué tipo de partido se espera?



"Espero un partido aguerrido, los dos equipos seguramente vamos a utilizar nuestras armas en lo deportivo para obtener el resultado que nos convenga. Esperamos un clásico en paz, que no haya más disturbios, los jugadores en la cancha hacer nuestra parte, dar el ejemplo, un buen espectáculo y que la gente pueda disfrutar tranquilos."



¿Cuál es el clásico que más disfruta personalmente?



"Creo que los partidos contra Real España son especiales, si bien porque están en la ciudad y todo lo que se genera. El derbi ante Real España siempre son partidos que te dan a tí como jugador sacar el extra que llevas dentro porque no quieres perder nunca."



¿Usted apoyaría que Marathón no se presentara si los sacan del Yankel como en su momento el presidente Orinson Amaya dijo?



"No tengo mucho conocimiento de eso. Nosotros somos empleados del club, tenemos jefe y tenemos que tratar de acatar las normas o reglas que tienen con nosotros."

Arboleda se ha convertido en un referente de Marathón y en la cancha demuestra el amor que siente por el equipo.





Vemos afuera de la cancha a un Yustin Arboleda sensible, tranquilo. ¿Por qué se transforma en la cancha siendo tan aguerrido?



"Mucha gente me lo ha dicho pero hace parte de mi carácter, de mi forma de ver las cosas. Soy una persona que me gusta la justicia y no me gusta perder, sí reconozco que he tenido muchos errores y estoy tratando de cambiar esos aspectos. Creo que este torneo hemos comenzado bien en esa parte, tratar de dedicarnos más a jugar ya que quise en un momento tratar de que las cosas se hicieran de la forma en que yo pensaba que tendrían que hacerse y me he dado cuenta que no vale la pena. Siempre llegaron los castigos, siempre llegaron las expulsiones, entonces he meditado, he reflexionado de dedicarme más a jugar y que hay gente que se dedica a hacer esas gestiones."



¿Cómo define a Héctor Vargas en aspectos más intrínsecos?



"Cuando él estaba en Olimpia lo miraba desde el punto de vista que era una persona problemática, que le gusta incitar a la violencia pero después que llegó al equipo y comencé a convivir con él como entrenador, es una excelente persona como pocos, siempre está dado a ayudar, siempre te colabora en lo que tú necesites y en lo que él pueda. En lo deportivo es un ganador, no le gusta perder. Hay gente que lo malinterpreta y dirán que el equipo de Vargas pega, que el equipo de Vargas es peleón. Creo que él nos transmite eso que no vayamos a pelear sino que juguemos para ganar, por algo ha ganado lo que ha ganado. Es una persona totalmente diferente a lo que quizás mucha gente tiene ese expectativa de él."

¿Sueña en convertirse en el goleador histórico de Marathón?



"Estoy tranquilo, uno como jugador quiere dejar huella por donde pasa. Lo dije anteriormente que el día de mañana que me pueda ir de Marathón me vaya dejando una huella, ojalá pueda ser siendo el goleador histórico de la institución, para mí sería un gran honor. Sabemos que falta bastante para eso, también hay factores que no pasan por mí, tengo contrato hasta diciembre, no sabemos qué va a pasar si me voy a quedar en el equipo o si me iré a otro lado.



¿Jugaría en otro equipo de Honduras que no fuera Marathón?



"No puedo decir que no ni que sí. Esto es fútbol, es un trabajo. Si se da la oportunidad de que esté en Marathón por mucho tiempo va a ser que yo esté aquí, sino siempre voy a tratar de buscar el bienestar de mi familia."