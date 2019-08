Yustin Arboleda, goleador de Marathón: "De no ser jugador me habría gustado ser policía"

Seguir a @fredyro19

Yustin Arboleda, uno de los jugadores de moda de la Liga Nacional en los últimos torneos, atendió a DIEZ en un entretenido ping-pong de preguntas en el que confesó sus gustos por la lectura y una particularidad de su infancia.

El 'cazagoles' del Monstruo, que ostenta dos títulos de goleo y un campeonato liguero con el Monstruo (Clausura 2017-18), habló de café, televisión y una que otra curiosidad suya.

Arboleda cuenta quiénes son los mejores amigos que le ha dejado el fútbol y no dudó en escoger a uno entre el uruguayo Manuel Keosseián y el argentino Héctor Vargas.

¿Su ídolo futbolístico?

Radamel Falcao García.

¿Café colombiano u hondureño?

Colombiano.

¿Mejor amigo en el fútbol?

Caue y Lahera han sido más que compañeros y amigos de fútbol, unos hermanos para mí y mi familia.

¿Su equipo en Colombia?

Atlético Nacional.

¿Fuera de su país?

Barcelona.

Yustin Arboleda mostró su lado más distendido ante las cámaras de DIEZ y tocó diversos temas de actualidad y curiosidades suyas.

¿Político o apolítico?

La verdad de política cero.

¿Por qué usa el '27'?

Mucha gente me pregunta. Había jugado en el Medellín con el y '27', como juvenil me habían subido al primer equipo y lo utilizaba, de ahí siempre había jugado con el '9', '17', '19'... llegué aquí y solo habían tres números: '4', '10' y '27'.

¿Su mejor gol?

El que le hice a Comunicaciones ahorita en la Concacaf.

¿El que le falta por hacer cómo sería?

Sueño con uno de tijereta o media volea.

¿Romántico o frío?

Ahí mi esposa sabrá, pero creo que romántico.

¿Una película?

'Lágrimas del Sol'.

¿Un libro?

'Cómo crear buenos y malos hábitos', de Joyce Meyer.

¿Televisión, radio o periódico?

Televisión, pero solo para fútbol.

Su esposa Paula Vives todavía estaba embarazada cuando Yustin lloró por última vez merced a la obtención de la copa '9' de Marathón, su primera y única hasta ahora en el país.

¿La última vez que lloró?

Creo que el día de la final que el ganamos a Motagua. Lloré mucho de alegría.

¿Ritmo de música preferido?

Normalmente siempre escuché salsa, pero ahora me gusta escuchar más alabanzas y música cristiana.

¿De no ser jugador qué sería?

Me habría gustado ser policía.

¿Manuel Keosseián o Héctor Vargas?

Con el profe Keosseián tuve la oportunidad de venir, agradecido con él porque me trajo al equipo, pero con el profe Vargas he compartido más y he tenido la dicha de anotar más goles porque he tenido la oportunidad de trabajar más con él.

¿Qué le enoja más?

La injusticia. Por eso, quizás, mucha gente me cataloga de jugador problemático. Hay vamos mejorando de a poco.

¿Tuvo vicios?

No. Solo el fútbol.

¿Messi o Cristiano?

Los dos.