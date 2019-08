Pedro Troglio: "No entiendo por qué nos mandan a jugar a cualquier lado"

En dos grupos llegó el Olimpia procedente de Canadá tras caer 0-1 ante el Forge FC en el duelo de ida de octavos de final de la Liga de Concacaf.

Pedro Troglio, entrenador de los blancos, fue el encargado de dar declaraciones a su arribo al aeropuerto internacional de Toncontín, además se refirió a la travesía que vivieron para este viaje a territorio canadiense.

"Fue un viaje que comenzó complicado con el tema de las visas, en la cancha hicimos los méritos para no perder, ahora nos encontramos con la suspensión de Concacaf para el duelo de vuelta, hoy venimos todos separados, tomando en cuenta que es una competencia internacional y debe ser más sencillo todo, el horario no era adecuando para los jugadores, salir a las 4:00 de la mañana, venimos en tres vuelos, hay otros que llegan más tarde", comentó Troglio.

El estratega merengue adujo que la llave todavía no está perdida y lo que le preocupa es no contar con publico en el estadio.

"Lamentablemente se perdió pero la llave está abierta, lo malo es que vamos a jugar sin gente, eso es algo en contra porque es mejor tener a nuestra afición, nos hicieron el gol a los tres minutos, generamos muchas ocasiones para empatar pero no pudimos concretar, la cancha es difícil para aquellos que no entrenan ahí, unos no tienen la capacidad técnica para manejarla, creo que fue injusto el resultado", siguió diciendo en cuanto al partido.







Castigo

"El castigo de acá también, yo lo he visto en todos los países del mundo y no es la solución, ¿ustedes creen que los que pateaban en el suelo a una persona les importa que hoy Olimpia tenga seis fechas de suspensión? preguntó el estratega, los que sufren son los que pagan, los que aman el fútbol y los clubes que se quedan sin el sustento para pagar un equipo todo un año, ellos lo volverán hacer, hay que erradicarlas de los estadios, hay videos y fotos"

Apelación de castigo al estadio Nacional

"Yo voy a pelear por lo de Concacaf, no entiendo por qué nos manda a jugar a cualquier lado y jugar sin público, queremos ver si conseguimos algo, no podemos estar tanto partido sin gente, no nos ayuda en nada, trataremos que sea Comayagua para no viajar tanto"

El entreandor argentino del Olimpia a su arribo al aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa.

Para el partido de vuelta

Lógico que no hemos tenido al cien a todos los jugadores, por ahora tenemos esto de jugar sin publico, pero bueno lo que importa es seguir ganando, ahora tuvimos esta desgracia ayer, vamos a tratar ganar la vuelta y seguir por buen camino en la Liga.

Rotaciones

"Seguramente si habrán, salieron todos duros, con calambres, el difícil viaje, seguramente vamos a cambiar mucho"







La UPNFM

"Es un rival muy difícil que no mereció perder con Marathón, es en otra cancha sintetica y no podemos poner a los mismos"

Error de Garrido

"La cancha sintética hace que se juegue así, te rebota, te pica, y no estamos acostumbrados a jugar así, son desgracia nada más, en el penal pudo haber sido Benguché, Garrido o el mismo Ever, el que se sienta mejor"

Recomendaciones

"El fútbol debe continuar, no se puede pasar un equipo profesional por la tribuna del equipo local"