Mario Martínez enfrenta el pasado: Su Marathón-Real España más especial

Por más que se diga que es un partido más, el derbi sampedrano que Marathón jugará con Real España este sábado en el Olímpico será muy especial para el volante Mario Martínez, quien por primera vez se medirá con el equipo de toda su vida.

"Al final tiene que ganar uno", apunta 'Súper Mario' en la previa. Sin embargo, la misión será buscar con todas sus ganas la victoria e incluso celebrar, como ya adelantó que haría si anotaba.



En relación a su pasado como catedrático, el futbolista que fue promovido al primer equipo en 2006, indica que "esta es la vida. No se imagina donde puede ir uno a jugar. Nadie se imaginaba, ni mi familia, que yo podía venir a Marathón; ahora estoy contento, defendiendo los colores del equipo con muchas ganas y actitud. Lo haré como lo hice con Real España".



Y es que la historia de Mario con la Máquina parecía de amor eterno. Cuatro cetros ligueros y retornos constantes después de probar suerte en el exterior hacían pensar que la relación jamás concluiría.



Martínez salió por primera vez al extranjero en 2009 cuando lo fichó el Valerenga noruego; de ahí pasó a Bélgica para militar en 2010 con Anderlecht, retornando con más experiencia ese mismo año y colaborando en gran medida para que los suyos se hicieran con la décima.





"Con tal sea un clásico de paz y que logre disfrutar la gente, bienvenido sea", lanza el 'Zurdo', que en 2012 tuvo un paso por Seattle Sounders de la MLS en la víspera de esta batalla meramente futbolística.



Cree que "para ser campeón tenés ganarle al que equipo que sea", por lo tanto ni su examor está exento de esta mística ganadora con la que nació. "Cualquiera lo desea jugar. Ahora me toca aquí, estoy listo; si me toca estar, pues bienvenido sea. Hay que pelear los tres puntos", lanza.



IDAS Y VUELTAS GANADORAS



Haciendo una retrospectiva a su pasado de amarillo y negro, sus idas y venidas eran sinónimo de título para la realeza... al más fiel estilo del ídolo eterno Carlos Pavón -por quien ha mostrado devoción siempre-, Martínez Hernández trajo la '11' en 2013, antes de irse al Barcelona ecuatoriano, y la '12' en 2017, tras venir del Enppi de Egipto.



Salir del Yankel Rosenthal para medirse con su antiguo club no le inquieta, ya que es de la mentalidad de que "para ser campeón tenés que ganar donde sea. Hay que prepararse para jugar en cualquier estadio".

Espera que sea un derbi en paz: "El mensaje es que disfruten el partido, que gane el mejor. Al final todos somos hondureños, queremos y amamos este fútbol. Algunos dicen que no hay buena Liga y buenos estadios, pero esto es lo que miramos. Amamos este país".



Entre internacionalidades y vueltas olímpicas con Real España, Mario Martínez experimenta su primera etapa en el país sin la aurinegra enfundada. Ahora es Marathón su casa, y los de Hernán Medford su principal objetivo.



Trayectoria de Mario Martínez

1. Real España (Honduras) 2006-2009 22 3

2. Vålerenga (Noruega) 2009 2 0

3. Anderlecht (Bélgica) 2010 0 0

4. Real España (Honduras) 2010-2012 70 15

5. Seattle Sounders (MLS) 2012-2013 25 1

6. Real España (Honduras) 2013-2014 35 7

7. Barcelona (Ecuador) 2014 19 1

8. Real España (Honduras) 2015 20 2

9. ENPPI Club (Egipto) 2015-2017 51 8

10. Real España (Honduras) 2017-2019 67 15

11. Marathón (Honduras) 2019-Presente