Horacio Londoño estará en el banquillo con la misión de "defender los intereses del Honduras"

"Sensaciones de éxito". Eso aflora en el espíritu del colombiano Horacio Londoño a horas de dirigir desde el banquillo por primera vez al Honduras Progreso, club que lo presentó formalmente ante los medios este viernes.

Horacio Londoño fue presentado como nuevo técnico de Honduras Progreso



El cafetero afirma que llega con "sensaciones de éxito, aprendizaje, crecer y seguir compartiendo en el fútbol de Honduras y cumplir con el objetivo".



Lo visto hasta la fecha le permite estar "motivado con el grupo, un equipo con alto grado resilencia, que no había ganado pero no había bajado los brazos".



Ya en lo futbolístico, don Horacio estima que "este es un equipo que crea muchas oportunidades de gol, ese volumen de juego hay que conservarlo y darle solidez en defensa", eso sí, ratifica merced al número de goles recibidos en lo que va del torneo Apertura 2019-20.



Adelanta que "voy a estar en el banquillo ya, la inscripción se hizo y estaré en Tocoa, es el rival de turno y hay que ir a sumar allá".





Sus vivencias en el Bajo Aguán no son algo que tenga en mente, pues si bien "es una institución que me abrió las puertas, hay que tener un sentido de gratitud pero me debo a la institución que me está pagando y debo defender los intereses del Honduras Progreso", concluyó.