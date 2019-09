Osman Chávez arremete contra Fenafuth y Liga Nacional en el sepelio de Walter "Pery" Martínez  

Osman Chávez, ex mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010, junto a Milton "Tyson" Núñez cuestionaron duramente este sábado a la Federación de Fútbol de Honduras y Liga Nacional por no hacer acto de presencia en el sepelio de Walter "Pery" Martínez en La Ceiba considerando que el ex delantero fue seleccionado durante muchos años en las diferentes selecciones menores.

Chávez cree que ha sido una falta de respeto que ningún dirigente se haya presentado llevando siquiera un ramo de flores en el último adiós de Pery Martínez quien murió el pasado 11 de agosto en la ciudad de Nueva York producto de un fulminante infarto.

"Estoy triste, es un momento difícil, el Pery Martínez representaba alegría, cuando él llegaba todo cambiaba, duele mucho perder un ser humano como él", expresó muy dolido Chávez.

Y fue entonces cuando el "Tierno" expresó su malestar: "Hacemos un llamado a la Liga Nacional y a la Federación de Fútbol porque el hecho de no contar con su presencia y una nota de duelo es una falta de respeto para un hombre que le dio tanto a Honduras. ¿Qué vamos a hacer con una bandera en el ataúd? Como futbolistas debemos reflexionar y unirnos más que nunca porque escuchamos de casos de compañeros que pasan momentos difíciles y están en pésimas condiciones y no hay una organización del gremio para que se puedan preocuparse por esas personas y brindarles apoyo", levantó la voz el ex defensor de Platense y Motagua.

Y recordó momentos duros donde se tuvo que andar mendigando dinero en las muertes de Orvin "Pato" Cabrera, Enrique Reneau y recientemente con Juan Carlos García.

"La Liga o Fenafuth deberían manejar un fondo para eso casos, entonces aquí es cuando me molesta la gente que me criticó de un proyecto que presenté en el Congreso Nacional para darle un carnet a los futbolistas y entrar a los estadios, por eso lamento no haber visto unas flores o un reconocimiento, esperaba un delegado presente para sus hijos, pero nada de eso, solo queda reflexionar", expresó.

El cuerpo de Martínez fue repatriado el viernes desde Estados Unidos y fue trasladado hasta la ciudad de La Ceiba donde fue velado y sus familiares y amistades entre ellos futbolistas como Osman Chávez, Milton "Tyson" Núñez y Javier Martínez quienes protestaron este hecho.

FENAFUTH SE PRONUNCIÓ EN REDES SOCIALES

Pese a no hacerse presente en el sepelio, la Federación de Fútbol de Honduras publicó en sus redes sociales una nota de duelo lamentando la muerte del ex futbolista hondureño que fue partícipe de de varias selecciones.

Además han anunciado que previo al partido ante Puerto Rico el 5 de septiembre tendrán un homenaje especial a Walter.

ASOCIACIÓN O SINDICATO DE FUTBOLISTAS

Otro futbolista que se unió al malestar mostrado por Osman Chávez fue Milton "Tyson" Núñez que fue uno de los que estuvo presente en el cementario.

Tyson cree que es importante que este gremio se una y puedan fundar un sindicato de futbolistas sabiendo de antemano que "muchos dirigentes se van a oponer", adelantó.