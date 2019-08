Héctor Vargas arremete contra la Liga y advierte que "nos van a querer bajar"

Sin guardarse nada y cuestionando a ciertos personajes vinculados al fútbol, Héctor Vargas brindó una caliente conferencia de prensa después de ganar el clásico sampedrano por 3-1 al Real España.

No ocultó el gran respeto que siente por Hernán Medford y destaca el equipo joven con proyección de los aurinegros, pero está seguro que la diferencia en este derbi han sido los cambios con jugadores de jerarquía con con los que contó en el segundo tiempo.

"Yo no sé si Marathón jugó tan bien, tan lindo, pero jugó bien, hicimos cambios acertados, generamos opciones de gol, los mano a mano y entonces cuando el equipo juega bien genera todo eso", inició analizando.

"Hoy la gente me gritaba por Solani porque el Chino Discua estaba caminando, pero dije lo espero al minuto 35 (segundo tiempo) encima de Tobías y lo mató y así fue. Cuando vi que Mayron Flores se hizo amonestar, metí a Kervin Arriaga y cuando Carlo Costly estaba caminado, va Yerson Gutiérrez, a los jugadores hay que utilizarnos de la mejor manera y con los cambios así fue", dijo.

Yerson Gutiérrez y Edwin Solano fueron los cambios que hizo Héctor Vargas, ambos anotaron y le dieron el triunfo. Foto Neptalí Romero

Agregó: "Yo a Hernán Medford le tengo un respeto bárbaro, lo dije cuando lo sacaron de la selección, me tocó enfrentarlo cuando estaba con Olimpia y sabe que lo respeto mucho porque cuando una persona sale campeón en otros lados se le respeta.

Hoy tiene un equipo joven, con proyección, pero nosotros tuvimos la facilidad de acertar en momentos justos y en los cambios mis jugadores son de más jerarquía y esa ventaja la supimos plasmar", destacó.

MENSAJE A LA LIGA NACIONAL

Vargas casi de inmediato en la conferencia comenzó a atizar contra la la Liga Nacional y la Federación de Fútbol por haberlos sacado del Yankel Rosenthal tras los actos vandálicos que se presentaron el sábado anterior en Tegucigalpa.

"También ha sido un golpe porque nos sacaron del otro estadio, no lo merecíamos, no hemos hecho nada, pero tanto el presidente de la Liga igual el de la Federación de Fútbol son del Real España y a pesar de eso estamos ganando y buscando honestamente la posibilidad de seguir sumando".

Y siguió llevándose de encuentro hasta el periodista Juan Carlos Pineda Chacón, quien asegura lo atacado y lo ha tildado como "sospechoso" de incitar a violencia.

"Venimos aquí a jugar con honestidad y de hacer lo mejor y no como un periodista que dijo que yo soy sospecho de incitar a la violencia, que demuestre él que es verdad porque él tiene una cancha sintética con hoyos, me dijo que soy sospechoso, pero él es más sospecho del fútbol con una cancha con hoyos porque muchos juegan ahí", disparó contra el comunicado.

LOS VAN A QUERER BAJAR

Vargas también advierte desde ya que el estar en primer lugar no es del gusto de muchos por lo que no vería extraño que se presenten algunas situaciones extrañas con la intención de perjudicarlos.

"Vamos a ver qué va a pasar y esperar adónde nos programen el otro partido, nos quieren ver perder, pero nos mandan al Morazán y ganamos, al Yankel también y acá en el Olimpico igual, en cualquier cancha que nos toque iremos con la honestidad con la que lo venimos haciendo. En dos años no tengo un logro acá que sea por una jugada que nos favorecieron y te digo más, en Olimpia que lo han favorecido siempre, nunca una jugada dudosa me favoreció porque los campeonatos más limpios de Olimpia fueron conmigo".

"Hace dos años a Marathón no se le consideraba grande, hicieron un programa de dos días preguntando si Marathón era grande, no era un equipo peligroso y ahora tenemos 16 puntos y somos peligrosos. De ahora en adelante vamos a ver qué árbitro nos nombran y ver de qué manera nos quieren perjudicar, es la única duda que tengo porque nos van a querer bajar de alguna manera y no es que me sienta perseguido, pero como dicen en Argentina, el que se quema con leche ve la vaca y llora".