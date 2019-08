Novia de Hernán Medford: "No tengo quejas, Honduras es un país muy bonito"

Cuerpo escultural, rubia, ojos claros y vestida con un traje de jeans. Es Ingrid Solís la bella novia del entrenador de Real España, el tico Hernán Medford que llegó para alentarlo en el estadio Olímpico.

Docente y enfermera: La sexi rubia novia de Hernán Medford que eclipsó en el Olímpico

Solís es una tica que desde hace dos años se robó el corazón al técnico de los aurinegros y lo está acompañando en esta aventura que vive por tercera vez en Honduras.

"Me encanta el país y la forma apasionada con la que se vive el fútbol de Honduras de forma muy rica. Me gusta mucho porque se vive igual que en mi país", cuenta a Diez la tica.

La encantadora mujer se sentó en un sector de silla del estadio Olímpico y se llevaba las miradas de los aficionados de Marathón que eran mayoría.

La bella rubia posa para las cámaras en Costa Rica.

Sobre su relación con Medford dijo. "Hernán es muy querido en Honduras, donde va lo saludan. La gente lo recibe bien y tenemos unos amigos especiales que nos tratan como reyes a los dos y no tengo quejas. Es un país muy bonito donde no tengo queja", contó Ingrid.

Mientras Hernán Medford sufría en la cancha de pie junto al verde césped en las gradas tenía los aplausos de Ingrid que no paró de alentarlo junto a un grupo de amigos aficionados de La Máquina que lograron colarse en el Metropolitano.

"Cuando yo vengo aquí es poco lo que salimos porque el trabajo de él es demandante pero si he salido con mi amiga y me gusta mucho San Pedro Sula", reconoció Medford.

Y siguió. "Todavía no hemos conocido Roatán, es una ciudad que es muy linda me han dicho pero no hemos ido porque está muy largo y Hernán ahorita no anda paseando, anda trabajando pero algún día vamos a ir", afirmó la bella rubia.

Ingrid es originaria de San José, la capital de Costa Rica y por ahora dice que "a Hernán lo apoyo donde esté y pues ahora le vamos a Real España. Esperemos que por ahora se den las cosas bien para estar mucho tiempo en el país".

La guapa novia del Pelícano es Licenciada en enfermería y es docente en una Universidad en Costa Rica pero por ahora tiene el espacio en su agenda solo para consentir a su amado Medford.