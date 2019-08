Hernán Medford felicita al Marathón, habla del gol de Solano y de las fallas en ofensiva del Real España

Hernán Medford sigue insistiendo en las constantes fallas de sus delanteros en la última jugada. El técnico del Real España asegura que deberán de corregir ese erro durante la semana.

Ver más: Tabla de posiciones + Calendario del Apertura-2019

Tras el juego, en conferencia, al estratega costarricense se le notó sereno a pesar de la derrota 3-1 ante Marathón, pues asegura que su equipo jugó bien.

LO QUE DIJO:

Las diferencias entre Real España y Marathón: "Fue un partido bien jugado para los dos equipos, nosotros lo que siempre venimos haciendo, el resultado no puede implicar que el equipo no lo hizo bien, ¿cuál fue la diferencia de Marathón con el Real España?, que ellos sí anotaron y eso es lo que vale en el fútbol al fin y al cabo. Nosotros las tuvimos pero seguimos con ese déficit de fallar y fallar, es un problema que tenemos, hay que corregirlo porque no puede ser que un equipo genere tanto y no seamos tan contundentes entonces esa fue la diferencia entre Marathón que jugó un buen partido y del Real España, que también jugó bien; hay que darles el mérito y ganan bien".





Sobre el gol de Solano: "Marcan a todos los grandes y al más pequeñito lo dejan, es verdad, es parte del fútbol, tampoco le vamos a quitar el mérito al muchacho que hace el gol ahí, sabe moverse al momento de un tiro de esquina, al final la estatura es lo que menos cuenta sino que es vivo y lo fue, con el resultado salgo enojado, me gusta el volumen de juego, es un equipo que sigue produciendo pero fallando, eso sí duele".



¿Jugar con dos delnateros?: "¿Por qué tengo que jugar con dos puntas? Yo soy el entrenador y soy el que elijo mis sistemas, si el gusto suyo es jugar con dos delanteros, pues cuando tenga su equipo ponga sus dos delanteros (risas), imagínese que jugamos con un solo delantero y creamos tantas ocasiones de gol, entonces usted métase, analice el partido porque si usted es periodista debe sentarse y analizar el partido y darse cuentas cuántas ocasiones de gol generamos, usted no se ha dado cuenta del sistema tampoco, jugamos con tres delanteros, los dos extremos son delanteros", —con dos nueves digo—, le dice el periodista. "Entonces quiere que juegue con cuatro delanteros, ¿pero por qué?, si es el gusto suyo no el mío, habrá momento que los ponga, pero lo que sí le digo y acepto es que el equipo sigue creando y fallando ocasiones de gol, ahí ya no puedo hacer nada, el problema es cuando un equipo no genere".





El equipo estuvo bien en defensa: "Lo que pasa es, como le digo, lo que es el fútbol... en el fútbol juegan 11, entonces si usted va a decir que a la defensa le hacen goles, entonces cuando venga la tabla de posiciones vamos a decir 'Real España A' y 'Real España B' porque me está hablando como si fuera un equipo diferente, si nos meten tres goles ¿de quién es la culpa?, del Real España. El fútbol es colectivo, entonces, si nos meten goles es culpa del equipo, no solamente de la defensa".



Jugadores bajan el nivel durante el partido: "Se cayeron tal vez porque se resbalan por la cancha (bromea), el sistema tiene que tener variedad según el resultado, se hizo muchos cambios, el Marathón jugó bien, lo que pasa que siempre ven al perdedor y no tienen la capacidad de analizar el partido, pero sí vi a un Real España fallando y a un Marathón jugando bien y mucho más efectivo que nosotros".