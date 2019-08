Diego Vázquez revela lo que le dijo el árbitro por la expulsión de Emilio Izaguirre

Motagua superó al Vida 3-1 con un hombre menos en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, con un Sergio Peña que estuvo brillante en el segundo tiempo.

Diego Vázquez analizó la victoria de esta noche y subrayó el hecho de haber ganado con 10 jugadores debido a la tarjeta roja de Emilio Izaguirre.



"Partido que tuvo dos tiempos, con uno menos mejoramos en el orden y todos nos potenciamos y fue el 3-1 el resultado final. El primer tiempo quizás nos costó un poquito con la pelota, tuvimos balones parados y tiramos centros, pero no con el orden que lo manejamos en el segundo tiempo. Me quedo con el segundo tiempo y con el funcionamiento de cada uno que se potenciaron para suplir el hombre menos", dijo.



El DT argentino agregó: "No es un tema menor jugar con uno menos, hoy en día que todos los equipos son ordenados un hombre de diferencia es muchísimo, y bueno, el equipo lo hizo de muy buena manera".





Sobre la expulsión de Izaguirre, el estratega azul considera que el árbitro fue muy drástico. "Me dijo que le pegó en la cara, que levantó mucho la pierna, donde estábamos nosotros se ve que levanta la pierna, pero me parece que fue muy riguroso".



Muy claro quedó que el cambio de sistema le funcionó a Diego Vázquez para llevarse los tres puntos.



"Cambiamos el sistema, estábamos jugando con línea de tres, queríamos darle amplitud, pero ante una cancha que nos cuesta dominar la pelota, después mejoramos mucho con las dos líneas de cuatro y Marco Vega haciendo un gran esfuerzo", explicó.

Sergio Peña y Walter Martínez marcaron la diferencia y de eso habló Diego. "Entraron muy bien, más allá de los cambios los demás también se potenciaron, cuando siempre tenemos el funcionamiento de esa manera la verdad es de felicitar a todos".



Motagua hizo mucho daño al Vida con la pelota parada, pues dos de los tres goles llegaron por medio de esa vía.



"Manejamos muy bien el balón parado, cosa que en el primer tiempo no hicimos, tuvimos la convicción para tratar de ganar el partido, hoy en el fútbol esto es parte fundamental", detalló.

Cambios pensando en el Managua FC

Por otra parte, el entrenador de los azules aclaró que los cambios en su 11 se dieron por el partido de vuelta en la Liga de Concacaf ante el Managua de Nicaragua.



"Las variantes lógicamente fueron por la Liga de Concacaf, tenemos un compromiso internacional importante el día martes y obviamente queríamos que algunos jugadores llegarán más frescos".



Por último, se refirió al hecho de haber jugado sin público y como local en Comayagua.



"Siempre es mejor jugar con gente, pero es lo que hay. Los expertos en seguridad determinan y esperamos que mejoren", cerró diciendo.