Mauro Reyes: "Tal vez con otra persona las cosas cambian"

Tras la derrota en casa ante Honduras el entrenador de Real Sociedad, Mauro Reyes puso su cargo en vilo de cara a las próximas jornadas debido a los malos resultados del equipo en las primeras seis fechas del Torneo Apertura 2019.

Además de ello hizo una análisis del juego de este domingo y defendió a la plantilla tildándose como único responsable de la situación que pasa el equipo en su regreso a la Primera División de la Liga Nacional de Honduras.

Los primeros 45´minutos:

En el primer tiempo tuvimos algunas oportunidades de anotar, sabíamos que era vital y apostamos sobre eso, pero no aprovechamos las oportunidades. Así se nos complicó el partido.

Plantilla rendida:

No tuvimos la reacción necesaria para componer el partido. Después de su gol se nos terminó la historia; tampoco logramos inquietar a una defensa que estuvo bien parada.

Cansancio:

En el equipo no hay división. Lo que sucede que faltando 25 minutos del partido nos partimos, así que optamos por parar a cinco hombres en el medio campo para intentar llegar un poco, no teníamos esa fuerza. Es un buen grupo, simplemente a algunos les hace falta preparación.

Defiende su equipo:

Sí hubo actitud y tampoco jugamos mal, en el segundo tiempo nos cansamos que es diferente. Creo que ha sido complicado para nosotros por el hecho que tuvimos 17 días de pretemporada y todavía seguimos probando a algunos jugadores.

¿Renunciará?

Independientemente de quién sea el técnico; voy a hablar con el presidente para hacer un análisis fresco, claro y objetivo de lo que está pasando en el equipo. Si yo tuviera una varita mágica le diría a Cristian -a partir de hoy tiene experiencia, o a Wilson Palacios a partir de hoy correrás como loco-.

Más que el técnico de este equipo hemos tenido una buena relación con el presidente. No porque un día los llevé a la final soy mejor técnico, y hoy que no he ganado soy peor, de hecho, hoy me siento mejor; yo no puedo estar perjudicando a la institución, y hablar claramente de las fortalezas y debilidades del equipo. Yo soy el responsable, pero no soy el culpable de muchas cosas que pasan en la institución.