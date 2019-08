Pedro Troglio: "No hemos sufrido mucho, pero es un equipo que complica"

Desgastado por las fuertes temperaturas en Choluteca, el técnico del Olimpia, Pedro Troglio, se mostró contento por el triunfo 2-0 logrado por sus dirigidos en su visita ante la Upnfm.

"Fue un partido muy difícil, en una cancha complicada, sintética y con mucho calor y el equipo la verdad que respondió porque habían muchos jugadores que les faltaba fútbol como el caso Eddie y Bengtson. El gran partido de jugó (Axel) Gómez y muchas cosas importantes. Fue un partido bárbaro de todo el equipo. Defendimos bien, generamos situaciones, no hemos sufrido mucho, pero es un equipo que complica y juega muy bien. Es de mucho cuidado", comentó.

En cuento a las variante que hizo en el plantel. "Tengo la posibilidad de darle descanso a los jugadores, ya que tengo posibilidades y variantes muy buenas. La única cosa que temía era que Eddie Hernández y Jerry Bengtson, era el primer partido que jugaban 90 minutos. Maidana necesitaba jugar un tiempo importante, Casildo. Estoy contento porque puedo darle rodaje a todos y pudimos seguir sumando. No sólo confío en este once, sino en 30 jugadores que tengo".

El estratega de los albos calificó de bueno el papel de su equipo en lo que va de la presente campaña del torneo local.

"En el campeonato venimos bien, no nos hacen goles, defiende y ataca bien. Ahora hay que descansar y cuidarse para el partido del jueves, ya que hay que darle vuelta al resultado".

Además no olvidó lo mal que la pasó en Canadá. "Ese viajecito que hice a Canadá fue el peor de mi vida jajaja. En Argentina tenemos un show que es el peor viaje de tu vida. Nosotros arrancamos mal con las visas, perdimos aviones, cancha sintética mala, fallamos goles, un penal. Cuando llegamos al vestuario, nos vimos las caras todos y dijimos que a eso le damos vuelta el jueves. Todavía dolido por lo que pasó en el clásico y lógicamente esperando una solución más justa. Para mí no es privar a la gente sana del fútbol, es meter afuera a los que hacen el problema. Es más simple encontrar a 10 o 20, que sacar a 30 mil de los estadios. Yo ya lo he vivido y no es una solución".

En cuanto a los cambios que podrá realizar para el jueves. "Acá me puedo dar el lujo de no poner algunos jugadores y aunque pierda, porque podés perder. En Canadá se perdió con los que se venía jugando, pero tengo un plantel para ir haciendo cambios".

Troglio no escondió lo difícil que se le hace armar las convocatorias. "Lo que me pasa es que cada vez que armó un 18, miro los que dejo afuera y son todos buenos. Es un lindo y mal problema. Es difícil, pero estoy contento con Axel Gómez porque suma minutos y es una promesa grande del club. La manera de ir apareciendo es con estos jugadores grandes que hemos traído y pueda sumar experiencia".