Héctor Vargas y Marathón: un idilio romántico con la cima de la Liga Nacional

Para nadie es un secreto o algo innegable que el argentino Héctor Vargas ha cambiado la mística de Marathón en sus cinco torneos. Le ha bastado para ratificar su ADN ganador y la propuesta convincente de los suyos.



Dos superlideratos generales, un subliderato y un título es el balance del 'León de Formosa' con el Monstruo desde su arribo en junio de 2017.

Ese año, pese a ser primero durante las vueltas regulares con 34 puntos, uno más que Motagua, fue apeado en semifinales por su vecino Real España (4-3).

Héctor Vargas: "El día que en Marathón me llamen y me digan que lo que hago está mal, me voy".



Primerísimos con 37 unidades en el Clausura 2017-18, los esmeraldas se ganaron una merecida ventaja de la localía para adjudicarse el cetro luego de eliminar en la etapa previo a la gran final a los españolistas (3-1) y después ganarle en penales al mismísimo Ciclón (5-4).



El Apertura 2018-19 no fue tan provechoso para los verdolagas y 28 puntos solo le valieron para un cuarto lugar muy lejano del mandamás motagüense que hizo 37. En la etapa de repechaje fue sacado por su archirrival de la Gran Ciudad (4-3).



Sublíder con 34 en el puntaje del Clausura 2018-19, tres menos que Olimpia (37), le permitieron cerrar en casa en semis frente a Motagua aunque sin tener éxito ya que la derrota 2-0 en la ida en Tegucigalpa hizo difícil la remontada. Al final un entretenido 2-2 se gestó en el Yankel Rosenthal (4-2).



El carácter ganador de los de Héctor Vargas, y pese a sus innumerables controversias, puede presumir un paso exitoso y lleno de buenas actuaciones que le hacen un usual contendiente a la corona.



En el actual campeonato liguero ya comanda desde el principio con 16 unidades al cabo de seis jornadas, y solo con los olimpistas siguiéndole la pista con 13 y un duelo menos, este Marathón le apunta a lo más alto muy en serio.

EL REGISTRO DE MARATHÓN CON VARGAS

*Torneo Apertura 2017-18 (Fuera en semifinales)

12 triunfos, un empate y siete derrotas.

*Torneo Clausura 2017-18 (Campeón)

13 victorias, cuatro igualdades y tres caídas.

*Torneo Apertura 2018-19 (Fuera en repechaje)

Ocho ganes, siete empates y cinco pérdidas.

*Torneo Clausura 2018-19 (Fuera en semifinales)

10 triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

*Torneo Apertura 2019-20 (Después de seis fechas)

Cinco victorias y una equidad.