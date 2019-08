Diego Vázquez sobre el duelo ante Managua: "Esperemos poder hacer valer esa ventaja"

Después de la victoria 3-1 lograda en el torneo local ante el Vida, el Motagua de Diego Vázquez partió esta mañana rumbo a San Pedro Sula y encarar el duelo de vuelta ante el Managua FC por la Concacaf League.

Motagua triunfa ante Vida y ahora piensa en el Managua FC

"Es rápido, ya dos días solo para preparar el partido. Hay mucha ilusión de seguir avanzando en este torneo internacional y pasar a cuartos", comentó.

El técnico argentino quiere evitar sorpresas y adelantó que tiene muy claro lo que representa el conjunto nicaragüense. "Es un equipo rápido, maneja bien la pelota y es típico fútbol de Nicaragua, salen rápido de contragolpe y así nos hicieron el gol. Tenemos que estar bien parados y apostar al fútbol que tenemos nosotros. En este torneo todo cuenta, los puntos, los goles y definen situaciones de jugar de local, visitante y clasificaciones y por eso tenemos que estar muy concentrados para no recibir goles y hacer daño".

Para los azules el poder jugar en el estadio Olímpico es una gran ventaja, ya que en el juego de ida les costó mucho el pasto sintético. "Ahora cambia, nosotros tenemos la localía, por más que sea sin público, vamos a jugar jugar en una cancha de grama y nos sentimos mejor. Esperemos poder hacer valer esa ventaja".

Vázquez no quiso tirar la campanas al aire y fue muy precavido al referirse al rival.

"Hoy el fútbol es muy parejo, es un equipo ordenado, se para bien, sale rápido al contragolpes y tiene jugadores de buen pie en el medio. Tiene un brasileño (Christiano) que juega bastante bien, adelante tiene un español (Pablo Gállego) y el mexicano (Carlos Félix) que hizo el gol. Son jugadores cuidado, pero confiamos mucho en la capacidad que tiene Motagua para generar ocasiones de gol".

Y además agregó: "Allá en Nicaragua estuvimos bastante ordenados, en general sufrimos poco, esperemos hacer un buen partido mañana".

Al consultarle sobre el castigo que les puso la Concacaf de jugar sin público y en San Pedro Sula. "No es algo que manejamos nosotros, lo de nosotros es tratar de hacer lo mejor dentro de la cancha".

Lo que si fue directo es en cuanto los argumentos para evitar sorpresas en este torneo. "La copa se juega diferente, es un sistema distinto y hay que tratar de cometer los menores errores posibles y hacer daño, ya que un gol en contra suma".

Por la cercanía del torneo, Vázquez reconoce que no hay tiempo para realizar tantas variantes en el partido. "Prácticamente es corto el trabajo y hay que tener memoria colectiva, hay que recuperar a los jugadores, hacer algún parado, pelota parada y algo táctico, pero más de eso no se puede trabajar por la continuidad de partidos seguidos".

Y asegura que: "Vamos con toda la responsabilidad y por más que tenemos ventaja, no hay que subestimar nada, es un partido internacional y por algo es campeón. Todos los rivales que están en este torneo no son fácil y por algo están porque es de los campeones de Centroamérica. No se puede subestimar nada y dar ese paso firme a cuartos de final".

En cuanto a los objetivos que se ha trazado en este campeonato internacional. "El objetivo principal es pasar la llave que es Managua, tenemos una ventaja, falta el segundo partido para pasar a cuartos de final e ir avanzando a medida el torneo vaya transcurriendo", finalizó.