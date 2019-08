Diego Vázquez: "No podemos subestimar a nadie, respetamos mucho al rival"

El entrenador de Motagua, Diego Vázquez, calificó de "ordenado y rápido" al Managua FC, su rival de este martes por los octavos de final de la Liga Concacaf al que recibirán con una ventaja de 2-1 en el global.

“Es el segundo paso que tenemos que dar, ya dimos el primero en Managua ante un equipo ordenado y rápido; apelamos al fútbol que venimos desarrollando y esperamos dar ese paso en firme para pasar a cuartos de final de este torneo que le hace bien a la región", analizó la 'Barbie'.



Diego se refirió al motivo por el cual se retrasó 20 minutos el inicio de su reconocimiento de cancha. Aclaró que no los dejaban entrar al Olímpico porque "el bus se confundió, se fue por allá y tenía que entrar por otro lado”.



A la prensa nicaragüense que vino a darle cobertura al encuentro internacional se negó a darles la nómina con la que Motagua jugará la revancha y se limitó a decir que "traemos 20 jugadores que están con nosotros".



Los excesos de confianza no existen, a su juicio, pues "enfrentamos a un gran equipo, sabemos que en el fútbol actual las distancias se acortan, todo es muy parejo; no podemos subestimar a nadie, creernos más ni menos que nadie. Respetamos mucho al rival”, expresó.





Vázquez destaca de su bloque futbolístico que "tenemos una forma de jugar, una idea que aplicaremos independientemente de ser locales; estamos acostumbrados a jugar en este tipo de gramas”, expuso.



Cerrando, mencionó con optimismo que "sacamos un buen resultado, tenemos un plantel de dos jugadores por puesto” y eso es una ventaja a la hora de enfrentar varios frentes.