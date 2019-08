Emilio Izaguirre valora como "una bendición" representar a Motagua a nivel internacional 12 años después

Para Emilio Izaguirre es una "bendición muy grande" volver a jugar a nivel internacional con su amado Motagua. Respeta al Managua FC y advierte sobre algo ineludible: lo mucho que "las distancias se han acortado en el fútbol".

Diego Vázquez: "No podemos subestimar a nadie, respetamos mucho al rival"



"Hablando del partido que se viene y lo qué pasó en Nicaragua, jugar en cancha sintética fue complicado para mis compañeros", razón por la cual resulta imprescindible ganar en suelo sampedrano, donde fue traído para jugar sin público el Ciclón a raíz de los hechos violentos del pasado derbi capitalino.



'Milo' estima que "todo jugador quiere jugar estos torneos con afición local, es importante que nos apoye nuestra afición, es un plus para nosotros y esperamos que no se vuelva a dar", expresó.



Aportarle a su equipo en esta Liga Concacaf para Izaguirre "es una bendición muy grande para mi, fui parte en 2007 cuando ganamos la Uncaf (al Saprissa tico). Sé lo que significa cada partido; lo importante es seguir avanzando, ir paso a paso y conseguir el objetivo", dijo de forma más analítica.



El ex Celtic de Escocia manifestó que "estamos en Honduras y lo importante es que somos 11 contra 11 y Motagua tiene que sacar el resultado, llevamos una mínima diferencia adelante, donde estemos tenemos que sacar este partido adelante", lanzó de forma contundente.





Concluyendo, el exlegionario indicó que jugar en césped natural no debería perjudicar a los nicaragüenses ya que a ellos tampoco les afectó demasiado hacerlo en artificial una semana atrás.



“No creo porque aquí hay varios equipos como la Upnfm y Real de Minas que se entrenan en sintética. Como dice el profe, el jugador de Motagua sabe sacar sus cualidades dentro de la cancha".