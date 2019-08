Salomón Nazar tras la derrota: "Un Olimpia que no hizo mucho para ganarnos"

Después de no brindar declaraciones tras la derrota 0-2 de ayer ante el Olimpia, el técnico de la UPNFM, Salomón Nazar, explicó las razones por las que no se presentó a la sala de prensa.

"Lamento no haber ido, pero terminaron muy tarde con el otro técnico, ya cuando nosotros íbamos. Creo que hay que respetar los horarios de los clubes. Teníamos la salida y cuando me notificaron, ya estaba en el bus. Me parece que hay que ser más práctico en ese sentido", explicó.

En cuanto al análisis del partido. "No lo hicimos bien, me parece que pecamos de exceso de confianza y se tuvo mala fortuna. Ese segundo gol fue un poco de fortuna del Olimpia y nos bajó anímicamente, de ahí no pudimos remontar. Nos preocupan esos dos partidos perdidos al hilo, es cierto que han sido contra equipos grandes, pero no es ningún pretexto. El equipo tiene para dar la batalla contra cualquiera, pero ayer dejamos de hacer varias cosas que hicimos de visita y eso me preocupa".

Al ser consultado sobre el próximo duelo del sábado ante el Honduras Progreso. "Será un equipo difícil porque está cerca de la puntuación de nosotros y es aspirante a clasificar. Hemos desperdiciado dos buenas oportunidades de subir. De visita hicimos cinco puntos y de local hemos perdido seis, eso es lo que enriquece al fútbol en ocasiones".



Olimpia se impuso 2-0 ante UPNFM en Choluteca. Eddie Hernández marcó el primero.

También explicó los errores que ha cometido su equipo. "Jugar de local, ser confiado, poco intenso y ser poco certero a la hora de tirar a marco, pero es que el goleador nos ha faltado y eso ha pesado".

Y agregó: "Hicimos conciencia en la charla y en toda la semana que teníamos que tener la misma actitud que de visita como de local, pero a veces la mente nos traiciona y nos confiamos, no hicimos las cosas como debíamos y ese es el resultado, un Olimpia que no hizo mucho para ganarnos, con poco nos ganó y eso más nos preocupa".

Salomón Nazar también explicó que su equipo tiene una mejor postura jugando como visitante. "De visita no tengo tanto temor porque el equipo cambia, pero habrán algunas piezas que van a salir, otros que tienen que aportar algo en el once".

Sobre el duelo contra el equipo de Horacio Londoño

El cuadro universitario tiene un duelo clave este sábado ante el conjunto rivereño, al que lo ven con mucha mejoría. "Honduras Progreso viene de ganar dos partidos y anímicamente está bien. La llegada de (Horacio) Londoño ha mejorado el rendimiento del club".

Al consultarle sobre el significado de enfrentar al equipo que comando su sobrino, Elías Nazar. "En el fútbol no hay nada de familia, cada quien busca defender sus intereses. Vamos con todo para el día sábado".