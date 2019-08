Técnico de Managua: "Allá no daban ni un centavo por nosotros e hicimos un gran partido"

El encargado de la parte táctica en el Managua FC, Emilio Aburto, destaca la buena disposición de los suyos en la ida y eso le hace tener fe para intentar sorprender a Motagua en el Estadio Olímpico pese a la desventaja de 2-1 en el global.

"Esperamos que sea un gran partido por el bien del fútbol y fundamentalmente para el fútbol nicaragüense que viene en proceso, queremos salir con la frente en alto y hacer historia con un equipo nuevo", apuntó en su análisis inicial el estratega nica.

Aburto reconoce "la experiencia que tiene" el Ciclón, que "ha sido subcampeón de esta Liga de Concacaf y doblemente campeón de su Liga". A ello suma que en su propio país "no daban un centavo por nosotros e hicimos un gran partido, pero queremos superar lo hecho en Nicaragua" para conseguir un hito histórico.



Motagua se impuso 2-1 en la ida ante Managua en el Estadio Nacional de Nicaragua.

Respeta lo que, según un periodista nicaragüense, es un exceso de confianza del argentino que dirige al Ciclón, Diego Vázquez: "Cada entrenador debe ser positivo con su equipo, pero se va a ver en el campo", advirtió.

Entiende que "esto es fútbol, no hay equipos pequeños, si hacemos las cosas bien puede ser una noche mágica para el Managua FC". De paso que jigar sin afición no es algo que les desmotive y da una peculiar justificación para sustentarlo: "Cuando salimos de nuestro terreno siempre hemos jugado solos, no tenemos mucho público, honestamente; estamos acostumbrados", indicó.

Recuerda, para cerrar, que Motagua "solamente nos marcó un gol allá", además de "un centro desde la mediacancha". Explica que los hondureños "lo intentaron siempre por arriba, el primer gol fue un autogol y en el segundo, si el portero no sale, no pasa nada".