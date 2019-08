Gustavo Reggi: "Los jugadores tendrán que motivarse de alguna manera"

El asistente técnico de Pedro Troglio en el Olimpia, Gustavo Reggi compareció este día en conferencia de prensa en la previa del encuentro ante Forge FC por la Concacaf League del próximo jueves que se disputará en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

En palabras del timonel denotó el sentir del compromiso del equipo de buscar remontar, además del signicado de la preparación del juego y suspenso en el once ante la lesiones de algunos de los jugadores del primer equipo.

Compromiso:

Hemos trabajado de la mejor manera, vinimos con triunfo y eso ayuda mucho a la motivación de los jugadores. Estamos con muchas ansias de que llegue más allá de que jugaremos sin público, pero la motivación de pasar esta fase está latente.

Lesionados:

"Se está analizando, hay jugadores que están golpeados. Vamos a esperar para poder llevar el mejor once posible".

"Jonathan Paz tiene un lesión, es una contractura muy grande, está entrenando con los fisios, hoy se verá cómo está ilusionando".

Jugar sin público:

El jugador tendrá que motivarse de alguna manera, por supuesto nos hubiese gustado jugar con nuestra gente, más en estos partidos de ida y vuelta. Ponerse la camiseta de Olimpia debe ser una motivación grande.

¿Van a apelar?:

"La decisión no la tomamos nosotros, es una decisión que tienen que juntarse los clubes porque no es una broma, han fallecido personas y familia que quedan con dolor. Los clásicos son espectáculos para ir en familia y entrar a la cancha lo mejor posible, salir contento o triste porque perdiste".

"Sobre los castigos es difícil hablar porque los que toman decisiones están sentados en una mesa y están mucho tiempo pensando y analizando la situación. -Se pueden evitar-, seguro que se pueden evitar. En Argentina se han evitado muchas cosas jugando solamente con los locales. Pero ya es una decisión desde arriba".

Un rival como Forge FC:

"Es un buen equipo, sabe a lo juega en un sistema que usan en su campeonato. No es que no haya sorprendido, sino que en la primera que llegaron convirtieron".

"En el fútbol no se juega con la historia, ni con el pasado, se juega con el presente".

Rendimiento de los extranjeros:

Las críticas son del periodismo, ustedes están para sacar esas conclusiones. Los refuerzos que han venido están rindiendo, Pedro está tratando de que jueguen todos.

Estamos contentos con los extranjeros y con los refuerzos que han venido.