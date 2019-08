Cristian Maidana: "Me ha ayudado la confianza y en la cancha tengo muchas cosas por hacer"

El talentoso volante argentino del Olimpia Cristian Maidana habló del momento que vive y del encuentro ante Forge FC este jueves por la vuelta de los octavos de Liga Concacaf.

"Hicimos un excelente partido allá y repetimos el otro día. Todo está para darse, depende de nosotros. Hacer el juego que el profe diga y salir a ganar el partido", inició contando.

Los albos cayeron 1-0 en el primer choque. El "Chaco" cuenta lo que necesitan hacer para conseguir la remontada ante los candienses.

"Lo que venimos haciendo, con la presión y buen juego del equipo se puede remontar el partido. Allá habíamos hecho un partido, los tuvimos en su arco y en una sola llegada nos hicieron el gol. Trataremos de ser contundentes acá y meter la que nos queden".

Maidana ha hecho gala de su talento y esto le ha traído muchos elogios. "Me deja tranquilo, por eso debo seguir trabajando. Lo que hablan de mí me hace muy bien, me pone la autoestima arriba y me da la confianza para salir a hacer lo mejor".

El nuevo apodo que se ha ganado por su derroche de talento

Algunos en las redes ya le llaman "El Mago" y explica lo que se le cruza por la mente cuando está en el campo.

"Son recursos que uno tiene a la hora de jugar. Por allí veo cosas que digo que me pueden salir, me tengo confianza y siempre dije, la gente me ha ayudado mucho con ese tema y ya en la cancha tengo muchas cosas por hacer. Estoy contento, espero seguir así, pero lo que más me interesa es que el equipo gane".

Cuenta lo que le pide el técnico Pedro Troglio. "Yo me siento físicamente al 100 en todos los sentidos. Obvio hay muchas cosas que mejorar, el profe es muy exigente. Pide mucha presión y yo no soy mucho de eso. Pero trataré siempre de dar lo mejor, hacer lo que él pida".

Le gusta hacer fintas. "Me gustan mucho, pero antes era más. Ahora trato de hacerlo para que el equipo saque algo bueno. La otra vez, después de una finta tuve que haber pateado al arco, pero busqué otra cosa. Son situaciones y esperamos en la próxima hacer un lindo gol".

Le gusta analizar los rivales y tiene bien estudiado al Forge FC

El encuentro ante el equipo candiense será en la grama del Estadio Olímpico. Un campo en el que Maidana dice que se siente cómodo.

"Muy linda cancha, jugamos allí con Marathón. Tenemos todo para remontar y vamos por ello".

Le gusta ver fútbol, en especial a los rivales para saber a qué se enfrenta y cómo hacer daño. Al Forge FC lo tiene bien estudiado.

"Ayer vi el resumen del partido de ellos, siempre llegan claros, tienen jugadores que defienden muy bien, se meten bien atrás. Los centros por arriba no les llegan mucho porque son muy altos. Dejan espacios por las bandas. Es un equipo que se va a venir a meter atrás, seguro, y nos va a salir al contragolpe. Ayer no jugó el 11 (Christopher Nanco) de ellos que nos hizo el gol, lo están haciendo descansar para acá buscar una contra. Trataremos de contrarrestar lo que busquen hace, hacer nuestro juego y ponerle mucha presión".

Lo que espera de su equipo en el Olímpico. "Tranquilidad hay que tener los 90 minutos, no salir de golpe a tratar de meter tres o cuatro goles de entrada. Vamos a tratar de salir concentrados en que estamos 0-0 y que cualquier momento vamos a hacer un gol, meter la presión que el profe quiera".



Cristian Maidana se gastó un buen partido ante UPNFM y espera seguir así este jueves ante Forge FC.

En el juego ante UPNFM, Maidana la hizo de crack al hacerle una "cocina" aun jugador de los Lobos. Este martes fue consultado sobre ello y explica cómo lo hizo.

"En esa jugada del caño trato de ver las caras de los jugadores cuando vienen a presionarme, sabía que venía muy rápido y cuando vienen a presionarte así seguro algo se van a llevar, entonces en ese momento me salió esa. El profe me dijo que si la llegaba a perder se armaba porque se venía una contra, pero son cosas que le salen a uno, con la confianza que tengo. Por eso cuando trato de tirarla busco que sea segura, sino voy a tener que correr hasta el arco para defender".

Cristian Maidana cierra contando que se siente cómodo en Honduras con Olimpia y esto se ha evidenciado en su juego.

"Justo ayer un amigo me dijo que estaba viendo el Chaco que veía en Banfield cuando iniciaba mi carrera. Estoy disfrutando, me siento cómodo, estoy en el mejor equipo, hay buenos jugadores, me transmiten seguridad a la hora de tener la pelota. Después, mi familia está bien, mis hijos están bien, el equipo está ganando y eso es lo máximo", cerró.