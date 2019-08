Yanuario Paz: "No me esperaba la salida de Televicentro, hoy toca esperar con paciencia"

Vistiendo de forma casual, muy relajado y tratando de olvidar su despido de la cadena Televicentro, el reconocido periodista Yanuario Paz se dejó ver el martes durante el partido entre Motagua y Managua FC en la Liga de Concacaf.

Paz solamente hacía tránsito en San Pedro Sula ya que después del partido tomaba rumbo al aeropuerto y viajaba a Miami para reencontrarse con sus amigos, ver el US Open y tratar de digerir los tragos amargos de la vida.

Yanuario en medio del partido hizo un espacio, atendió a DIEZ y refirió a lo que está viviendo.

"No es lo mismo porque cuando estás de vacaciones tenés trabajo y yo ya no lo tengo, pero siempre confiando en Dios que el tiempo que me toque estar sin trabajo es porque él sabe lo que está pasando".

También comentó que siempre ha pasado al tanto de los deportes. "Siempre viendo partidos, eso nunca va a cambiar, ahora mi iré de viaje, lo mismo de siempre, ver deportes, estar enterado, me gusta el tenis, está empezando el US Open y estaré al tanto", destacó.

El comentarista por los momentos saldrá del país a la espera de lo que se viene. "Voy de viaje, me voy unos días a Miami de vacaciones a esperar unos días y esperar a ver qué va pasando".

Comentó sobre su presencia en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. "Lo que pasa que ahora vamos para el aeropuerto y aprovechamos para venir a ver el partido, pero siempre pendiente de todo lo que pasa y yo trabajé en Motagua", recordó.

Por otra parte, Yanuario Paz sorprendió al no descartar volver al Motagua: "Sí se podría dar y si se llegara a dar no habría ningún problema, es trabajo".

Y sigue: "Este proyecto lo iniciamos con Diego (Vázquez), conozco muy bien todo y por supuesto de una buena amistad con Diego yo también tengo una buena relación con los directivos, vamos a ver qué sucede".

Sobre su despido asegura haber sido sorprendido. "No me esperaba la salida de Televicentro, como todas las personas, pero no tiene nada de mala de importancia si se espera o no, esto se da, ahora esperar que venga algo bueno, con paciencia", explicó.

Yanuario ha recibido ofertas de trabajo y no tuvo problemas en confesarlo. "Me han hablado de varios lugares, pero tampoco muy concreto, tuve una reunión con alguien de radio, pero nada definitivo, vamos a seguir esperando y que sea lo mejor para mi, hace un mes tuve una oferta de afuera, pero no sé volvió a dar nada".

"Toca esperar el tiempo que sea necesario, tengo la fortuna de no demostrarle nada a nadie, porque trabaje a los cinco días, si yo hubiese querido lo habría hecho, pero eso no me va a dar más ni me quita, puedo estar seis o siete meses y nada va a cambiar, al igual que a los cinco", comentó.

También habló sobre las declaraciones de Salvador Nasralla de su salida quien aseguró que fue una decisión en la que él no participó.

. "Yo no he tenido oportunidad de hablar con Salvador, le agradezco por sus palabras, en algún momento vamos a platicar, está claro que no fue por capacidad", sentenció.

Además, agregó lo siguiente: "Yo no he visto a mis excompañeros, yo no tengo ningún problema con nadie, normalmente cuando uno está en un trabajo nos miramos a diario porque es como tu casa, pero ahora ellos están ahí y yo en mi casa".

En relación al castigo a Motagua y Olimpia en juegos de Liga Concacaf, Yanuario también dio su punto de vista.

"Severo porque con Concacaf ya hemos visto todo lo que ha sucedido con Olimpia cuando ganó, ahora Motagua, los equipos son perjudicados por la taquilla y por el público que los vuelve más fuertes", concluyó.