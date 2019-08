Dardo del técnico del Managua: ''Eso que se vaya la energía no es agradable, se piensa mal''

Una vez finalizado el encuentro donde Motagua venció al Managua y avanzó a los cuartos de final de Liga Concacaf, el entrenador el cuadro pinolero, Emilio Aburto, brindó su valoración sobre el juego y lanzó un dardo por el apagón que se produjo en el estadio Olímpico.

''Primero felicitar a Motagua que clasificó, también a mis jugadores que hicieron un gran esfuerzo, lo dieron todo hasta el final, jugamos de tú a tú con un gran equipo, tal vez nos hizo falta mayor concentración, pero así es el fútbol'', explicó Aburto en la rueda de prensa.

Además destacó el buen funcionamiento de su equipo pese a que eran debutantes en el torneo. ''Me voy satisfecho, pero no contento con el resultado, allá fue un penal y un error nuestro, aquí también, nos queda de experiencia, no nos queda otra cosa que trabajar en lo que viene''.

Sobre el planteamiento que utilizó contra Motagua. ''Hay cosas que no se pueden decir, nos queda la sensación que pudimos dar más en la serie''.

Para Emilio la serie se definió por sus propios errores en el juego de ida. ''Sí, porque ellos no nos superaron, nosotros le quitamos la pelota; fue un buen juego''.

Por último, el ténico del Managua se refirió al apagón en el Olímpico. ''Trabajamos fuerte en la pretemporada para este torneo, jugamos sin complejos, pero pasaron cosas que no pueden pasar, eso que se vaya la energía no es agradable para ninguno de los dos y se piensa mal la verdad'', cerró.