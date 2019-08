Julio César cuenta su historia con Marathón, cuánto ganaba y su paso por Real Madrid y AC Milan

Follow @GustavoRocaGOL

A pesar que ya transcurrieron 23 años de su llegada a Honduras, Julio César Santos Correa, exjugador del Real Madrid, AC Milan, Valladolid, Bolton, entre otros, no se olvida absolutamente de nada de su paso por la Liga Nacional de Honduras, país en el que debutó como profesional a los 17 años de edad con el Marathón.

El brasileño, que ahora con 40 años es un técnico de fútbol con Licencia UEFA A, dirige en la Primera División de Ucrania al Olimpik Donetsk. Julio César atendió la llamada de Diario DIEZ y rememoró aquellos años en los que comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol.

Atendió el teléfono hablando un español perfecto, y tras un breve saludo, le recordamos al Marathón, y lo primero que dice sobre ello fue: "Hace 17 años llegué ahí, amigo. Me mandó Marcelo Bielsa a Honduras, él me mandó para allá".



De ahí no paró de recordar esos momentos 'ricos', como él bien dice, de su corto paso por el fútbol hondureño para luego dar el salto de calidad a la élite del fútbol mundial donde se dio el lujo de pertenecer a clubes gigantes del viejo continente.





"Marcelo Bielsa era el entrenador del América de México, yo estaba en el equipo para empezar la temporada y él me miró y me dijo 'yo no quiero contar contigo como el quinto extranjero, quiero que tu vayas a un futbol que tu puedas crecer' y hablando con el vicepresidente del América, ya entró en contacto con José Yacamán y me mandó para Honduras", seguía recordando Julio César Santos.



El brasileño no esconde que fue un golpe inesperado lo de Bielsa, pues su deseo era jugar con el América en la Liga Mexicana. "Claro, yo estaba en el equipo Primavera del América, había sido campeón del torneo internacional de juveniles y el vicepresidente se puso en la cabeza que me quería tener en el primer equipo, me quería como el quinto extranjero pero Marcelo Bielsa dijo que yo era muy joven (tenía 17 años) y que necesitaba ir a un fútbol con un nivel abajo de México para terminar con mi formación y de ahí me mandaron al Marathón".



Santos Correa nunca se imaginó llegar al fútbol de Honduras, pero dentro de las oportunidades que tenía para seguir con su carrera, eligió llegar a la Liga Nacional. "La otras opciones era jugar en la segunda división de México pero decidí ir al Marathón de Honduras. Iba a estar en primera división, en un equipo que me iba a hacer jugar con Primi Maradiaga y bueno, ahí comencé mi carrera, lindos momentos", dice.

El exzaguero brasileño jugó 22 partidos con el Marathón, marcando dos goles. Fotos: Cortesía Chikirin García.



El actual técnico del Olimpik Donetsk de Ucrania reveló cuánto pagó el Club América por su ficha y también decidió contar lo que el Marathón le pagaba en la temporada 1995/1996 que jugó para los verdolagas.



"En ese momento, mi traspaso al América costó 50 mil dólares, al Marathón yo fui gratis, a cero costo, pero Marathón me pagaba 1,100 dólares y me daba un apartamento para vivir y una llamada internacional al mes (risas), qué rico, me encanta acordarme de eso", relata.



¿Cuando te dijeron 'vas a Honduras', qué fue lo primero que pensaste?, se le consulta. "Lo primero que era un país desconocido, no sabes lo que vas a enfrentar, lo que vas a tener, yo llegué a San Pedro Sula y el señor Yacamán me atendió como un hijo, muy bien, me hizo sentir muy de la familia e inmediatamente me atendió con todo lo que necesitaba y yo tuve que vivir y adaptarme", cuenta, y sigue: "Me acuerdo de Felix, Castillo, el central, el portero Víctor Coello, Lobo Perdomo y de muchos jugadores que en mi época estuvieron ahí, fueron personas súper agradables que me hicieron sentirme de ahí".

Su debut como profesional y su paso por Honduras

"Ahí (Honduras) debuté como profesional, ahí fue mi primer desafío y estuve seis meses, fui elegido como el mejor jugador joven de la Liga y tengo un recorte de un periódico que dice 'Julio César, su único defecto es no ser hondureño', quería decir que era un defensa perfecto, mi problema era no ser hondureño por no jugar para la selección, supongo", detalló Julio Cesar.

Primi Maradiaga lo hizo debutar y se convirtió en titular con el Marathón.



Después que salió de Honduras, donde alcanzó a disputar 22 partidos en los cuales anotó dos goles, dice que se encontró con varios hondureños en su carrera.

"Años después encontré varios hondureños en la carrera, y que recuerdo, jugamos juntos con Carlos Pavón en el Valladolid, en el Kansas City tuve a Roger Espinoza, que ahí le ayudé mucho con la experiencia que tenía, le colaboré bastante en el aspecto táctico, en fin, vas dando con gente especial, hace unos tres años fui a una visita a El Salvador y me encontré con el Primi Maradiaga, que estaba entrenando a la selección".



¿Cómo fue ese encuentro con Primi, el técnico que te hizo debutar?. "Muy bien, fue cuando yo estaba estudiando y preparándome para ser entrenador, yo hice varias visitas a federaciones distintas y fui a El Salvador para ver cómo trabajaban y ahí estaba el profe Primi Maradiaga que me atendió de forma fenomenal, es una gran persona, todo esto fue antes de los problemas que ha tenido con FIFA".

Santos argumentó que el Marathón quería que se quedara un año más pero él decidió irse porque quería dar el salto a Europa, donde el América ya lo tenía arreglado con el Sampdoria de Italia.

Julio César pasó de la Liga Nacional directo al fútbol de Europa.

"Yo siempre pertenecía al América, yo fui a Honduras para terminar mi formación, la terminé con éxito, entonces el señor Yacamán quería que yo me quedara un año más pero el América no pretendía eso, ya tenía un preacuerdo con la Sampdoria de Italia, entonces ya tenía la fecha para viajar, al llegar al aeropuerto el doctor Yacamán me viene a despedir y me dice 'mirá, tu te vas a quedar aquí, te voy a dar el boleto de ida y vuelta, tu vas a México, pasas vacaciones y vuelve', entonces le dije 'Doctor, yo creo que eso no será posible' y me contesta 'Sí, sí, sí será posible porque yo te voy a pagar más' y bueno, recibí una llamada que me decía 'mirá, si tu quieres ser un gran jugador, agarra este vuelo y vente' entonces tomé la decisión de irme, y al final fue una buena toma de decisión, no digo que no podía quedarme pero eso fue lo que hubo y se decidió, ya estaba arreglado, ya tenía fecha de viaje y al aterrizar en México ya tenía una persona esperando para irme a Italia", revela.

"Primero me fui a Italia a la Sampdoria, estuve ahí tres meses y de la Sampdoria me fichó el Valladolid", expresó.

A pesar de todo, al final aquel jovencito de 17 años se fue fascinado con el fútbol de Honduras, donde se hizo jugador. "A mí me encantó, pues era mi primera experiencia como jugador profesional, me fascinó, me divertía mucho, yo jugaba, pues técnicamente era muy bueno, lo que me faltaba era aprender un poco los momentos y la agresividad que requería el fútbol hondureño".



¿Recuerdas tu debut?, se le precisa. "Claro que me acuerdo de mi debut, fue en Choluteca contra el Broncos, hicimos un viaje casi a la frontera con Nicaragua, ganamos 1-2, si no me equivoco, a partir de ahí me fue habituando al tipo de fútbol y empecé a crecer, me encantó, yo recomiendo eso a todos los jóvenes, primero formarse en un equipo de una liga así para después dar el salto, llegué con 17 años, imagínate".

Julio César Santos durante un partido en Liga Nacional de Honduras.



Julio César dice que aún mantiene la amistad con algunos de sus excompañeros del Marathón, a algunos se los ha encontrado en la red social de Facebook. "Ahora mismo mantengo contacto con Perdomo, vía Facebook, con Víctor Coello también, intercambiamos mensajes, Roger Espinoza, muy pocos".

De Honduras, a figurar en la élite mundial



Hablar de Julio César Santos Correa es hablar de recorrido mundial y de paso por clubes gigantes. Su nombre se vio reflejado en el Valladolid, Real Madrid, AC Milan, Real Sociedad, Benfica, Austria Viena, Bolton y Olympiacos de Grecia. Mientras que en su paso por México y la MLS pudo dilatar aún más su carrera con los Tigres y el Sporting Kansas City.



¿Cómo se da ese repentino fichaje por el Real Madrid?. "No fue repentina mi llegada al Real Madrid porque el Madrid ya tenía una opción hecha por mi desde el primer año que llegué y en el segundo año yo hubiera ido al Barcelona, yo fui para firmar un preacuerdo con el Barça hasta entonces que descubrí que el Real Madrid ya tenía una opción que había hablado con el Valladolid. Yo era para ser jugador del Barcelona, no del Real Madrid", sorprende Julio César.

Ganó con el Real Madrid la Champions del 2000, edición en la que disputó nueve partidos.

El exjugador también confió que decidió rechazar a la Selección de Brasil en su mejor momento ya que recibió una propuesta de España, con la que no alcanzó a debutar por una lesión.



"Nunca quise jugar con Brasil. Cuando me convocaron tenía un llamado de la selección española y preferí optar por esa, al final, que era para estar en la selección que dirigía Camacho, me lesioné y no pude ir; tenía una final de Copa de Europa, por eso rechacé a Brasil en el 2000".



Sus días grises con el AC Milan, el club de sus sueños...



Parece loco, pero Julio César Santos contó que en el club que disfrutó más su estadía, aunque corta, fue en el AC Milan de Italia, pues es el equipo en el que siempre soñó.

El brasileño tuvo un gris paso por el AC Milan, el club de sus amores.

"AC Milan siempre fue el equipo de mis sueños, cuando me salió la propuesta no lo dudé, jugar al lado de Maldini, Costacurta, Serginho, Leonardo, Shevchenko, Boban, estaban los mejores y eso para mí era un sueño y yo no tuve duda en irme, me fui pero luego tuve un problema con la UEFA que no podía jugar la Champions con ellos porque había jugado unos minutos con el Real Madrid y tomé la decisión de irme en diciembre para España, pues Toshack, que estaba entrenando en la Real Sociedad, me pidió que fuera para allá a ayudarlo y me volví".

Actualidad de Marathón y de la Selección de Honduras

Sobre Marathón: "Ha pasado por situaciones duras, han pasado tantos años desde que estuve, más de 20 años, por la información que tengo, no es lo mismo, Olimpia ha pasado por situaciones complicadas también estos años, el propio país no tiene cosas buenas, eso refleja mucho en el fútbol, leo, veo, pero detalles no los sé".

Santos Correa dirige al Olympic de Ucrania, club con el que firmó hasta diciembre de 2019.



Acerca de la Selección de Honduras: "La selección por lo que me cuenta Roger Espinoza, han tenido una época muy buena con jugadores que han salido a Europa a grandes equipos, se ha hecho un buen trabajo, yo creo que es proyecto, si tu te planteas un proyecto, puedes conseguir cosas increíbles y trascender a nivel internacional que es lo que se busca, Honduras es un centro de grandes talentos que lo único que falta es aparecer en el mundo".



Los marathones alardean de tener un exReal Madrid en su historia: "Lo pueden decir, la verdad que sí, y con mucha razón, yo terminé mi formación ahí y de ahí me vine para acá, si en ese tiempo hubieran pagado por los derechos de formación, Marathón estaría con el derecho de haber recibido una buena cantidad económica porque yo estaba todavía en formación en ese entonces, tenía 17 años".