Pedro Troglio sobre Forge FC: "Es una buena prueba para hacernos fuertes"

Pedro Troglio nunca se gurda nada. Ni la alineación. En la rueda de prensa previa a la revancha contra Forge Hamilton de Canadá, el argentino cuestionó nuevamente que los hayan hecho jugar en otra sede sin público y, eso sí, reiteró la premisa con que saldrán a revertir el 1-0 adverso de la ida.

"La expectativa es importante, el deseo de pasar...lógicamente es una situación atípica salir de tu cancha, pero más allá de esa situación atípica creemos en los jugadores que tenemos", lanzó como grito de guerra y para motivar a sus pupilos el subcampeón mundial en Italia 90.

Cree que "el partido del otro día fue mentiroso en el resultado... generamos muchas oportunidades de gol, erramos un penal y manejamos el trámite del partido para tener un resultado positivo".

Pese a ese lamento, Troglio deja en claro que "es una muy buena prueba para hacernos fuertes, confío plenamente en los jugadores y en darle una alegría a la gente de seguir pasando".

El DT Pedro Troglio junto a su compatriota, el volante Cristian Maidana. Fotos Neptalí Romero

Jugar sin gente cuestiono de forma categórica que "no es un fútbol normal, es un fútbol distinto al que estamos acostumbrados a vivir en primera división; yo lo dije el otro día, para mi es una sanción injusta por que no va a curar nada lo que creen que van a curar".

Y siguió atizando: "Al contrario, destruimos lo más bonito que es el fútbol, el espectáculo, su gente, sus cantos, la realidad de esa gente que viene a ver a ver fútbol y no a esos 10 o 15 que mañana lo van a volver a repetir en un campo de juego ... Acá pierden las familias que vienen a ver fútbol".

Sobre lo ocurrido entre Motagua y Managua, tomando en cuenta la lección que pudo haberle dejado, el DT pampero indicó que "a veces las distancias futbolísticas, lógico cuando jugás con un marco de gente, el griterío, todo, puede dar la sensación de marcar una diferencia mas grande", por lo que hay que jugar concentrados.

Tener tanto plantel tiene dos caras, según el timonel: "Claro que me dificulta, al que no pongo está mal y al que pongo bien, qué se yo, Gómez aquel día hizo un golazo y no está ni en el banco hoy", comentó.

Tiene fe de avanzar a cuartos de final del torneo, pues "el sueño de nosotros es clasificar, vamos a hacer los méritos, sería de parte mía demasiado soberbio decir que vamos a clasificar, dependerá de lo que hagamos en el terreno de juego", sin embargo, advirtió.

Don Pedro, fiel a su costumbre aunque con más recaudos, cerró dando pistas del 11 que usará este jueves: "Sí. Estoy siempre seguro de lo que pongo, generalmente lo damos; Maidana juega, de los del otro día el único que va a repetir es Cristian; confío en todo lo que tengo, sino no me habría permitido poner a los chicos que puse aquel día contra la Upnfm".