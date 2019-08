Cristian Maidana avisa: "Creo cien por ciento que vendrán a esperar un contragolpe"

Seguir a @fredyro19

Olimpia jugará con muchos volantes de creación el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Concacaf ante Forge Hamilton y uno de ellos será el argentino Cristian Maidana.

Maidana reconoce que lo harán con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en la ida: "Va a ser un partido muy difícil, creemos que ellos se van a venir a defender un poco; yo creo que será muy duro entrarles, pero hay que estar tranquilos, tenemos buenos jugadores y muy buen plantel para contrarrestarlos", analizó el finísimo zurdo en la previa.

"Creo cien por ciento que vendrán a esperar un contragolpe, hay que tratar de estar efectivos cuando tengamos la posibilidad de gol, tuvimos mucha ocasión en Canadá" y el haber sido inefectivos les pasó factura al final, según el 'Chaco'.

El ex Spartak de Moscú ruso asegura que cada día se acopla más a la dinámica del León, ya que "uno cuando juega trata de hacerlo lo mejor posible, me ha tocado jugar dos partidos de titular y me he sentido muy cómodo".







Añade que "después como cualquiera, cuando entrás a un equipo donde la mayoría de jugadores son buenos es muy fácil encontrar el juego de cada uno". Esa es la razón por la cual cada vez juega con mayor desparpajo.

Concluyendo su comparecencia, en la cual estuvo junto con el titular del banquillo albo, su compatriota Pedro Troglio, el jugador asume la responsabilidad de abrir el cerrojo norteamericano.

"Hay jugadores que por ahí tenemos que buscar un hueco o ver al que mejor está posicionado, no va a ser fácil, las ocasiones que tengamos hay que meterlas", remató.