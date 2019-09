Romell Quioto está marginado en el Houston y busca su regreso a Olimpia

La curva descendente en la carrera del delantero hondureño Romell Quioto suma un capítulo más.

DIEZ ha conocido que el futbolista no está entrenando con el primer equipo, pues no cuenta para el nuevo entrenador Davy Arnaud, ex asistente de Wilmer Cabrera, debido a sus problemas de indisciplina deportiva que ha tenido.

El delantero quien tuvo un repunte en 2016 cuando disputó con Honduras los Juegos Olímpicos de Río 2016 donde la Bicolor fue semifinalista, estaría en la búsqueda de volver al Olimpia y DIEZ ha conocido que ya hay pláticas con Osman Madrid para repatriarlo, sin embargo el club no informará nada debido a que debe negociar directamente con el Dynamo.

Quioto ha sido suspendido en la MLS tras darle un peñetazo al tico Ronald Matarrita del New York City el pasado 8 de agosto y desde ese partido no ha vuelto a ser considerado; pues su antiguo entrenador, el colombiano Wilmer Cabrera, dijo públicamente que no le toleraría más indisciplina.

Quioto, de forma personal, está trabajando para volver a Honduras ya que en los últimos meses ha sido noticia por su bajo rendimiento, polémicas, demandas, divorcio y peleas.

Sumados todos esos problemas le ha costado su no convocatoria a la Selección y no por sus goles en el Houston Dynamo de la MLS.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, explicó el miércoles en rueda de prensa donde brindó la convocatoria de la H para los amistosos ante Puerto Rico y Chile, que la única razón del no llamado de Quioto se debió a motivos netamente futbolísticos.

Quioto inició su carrera con el Vida de La Ceiba pero fue con el Olimpia en 2014 que comenzó a despuntar hasta ser considerado uno de los más explosivos delanteros que lo llevó a marcharse al Houston Dynamo y este año al finalizar el campeonato termina su vinculación en el equipo de Estados Unidos.