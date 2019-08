Edwin Solani sobre su paso por Motagua: "Mis intereses están en Marathón"

Edwin Solani Solano es una de las grandes novedades de Fabián Coito en la Selección de Honduras que jugará el 5 y 10 de septiembre, respectivamente, y uno de los encargados de hablar en rueda de prensa del clásico que jugarán este domingo ante Motagua en Juticalpa (3:00 pm).

Leer más: Edwin Solani le dedica a su fallecido padre su convocatoria a la Selección de Honduras

"Muy complicado, di unos pasos ahí y ahora me toca la revancha de jugar contra ellos", recuerda Solani de su paso por el Ciclón, aunque cree que "tal vez no había madurado futbolísticamente y no era lo que pretendían como jugador", pero "ahora me he desempeñado de la mejor manera".

Más allá de ese pasado, el futbolista nacido en Comayagua deja de manifiesto que "soy Marathón, estoy en Marathón y mis intereses están en Marathón", club con el que espera que logren ganar las vueltas y ser "campeonísimos" del torneo Apertura 2019-20.

No se considera el mejor de la Liga Nacional en su puesto: "Estoy haciendo las cosas bien, pero el mejor no soy". De paso advierte que son capaces de hacer un gran partido "en cualquier cancha, tenemos que salir a ganar; somos un equipo diseñado para eso, somos jugadores aguerridos", lanzó.

Ante las águilas estima que "va a ser un partido muy bonito, es un clásico, venimos motivados, haciendo las cosas de la mejor manera para ir a jugar y sostener el primer lugar. Motagua es un buen equipo, que juegan juntos hace tiempo".

Comentó que no se cuidará por el hecho de que el domingo se incorporará a la Bicolor: "El partido es a muerte, si me toca llegar a la Selección en el estado que esté, pues voy a llegar pero el partido es a muerte".