Ya están definidos los cruces de los cuartos de final de la Liga Concacaf 2019

Se completaron los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga Concacaf, torneo que también es la llave para ingresar a la Champions League donde están los grandes de México y Estados Unidos.

Los clubes hondureños Olimpia y Motagua no la tendrán nada fácil.

Las Águilas tendrán que visitar Jamaica

La gran sorpresa de la noche la dio el club Waterhouse de Jamaica que se clasificó tras vencer 6-7 penales al Herediano de Costa Rica tras empatar 1-1 en los 90 minutos en el Eladio Rosabal Cordero (2-2 el global).

Los jamaicanos serán rival del Motagua que selló su pase dejando en el camino al Managua FC de Nicaragua.

Olimpia ya conoce a su rival en los cuartos

El quinto fue Comunicaciones de Guatemala que se impuso al Guastatoya y será del Olimpia que eliminó con goleada 4-1 al Forge FC de Canadá en el Estadio Olímpico.

Mientras que el Independiente de Panamá dejó en el camino al Robinhood de Surinán en el global de 3-2 y será rival del Saprissa de Costa Rica que apartó al Águila de El Salvador.

En la última llave, San Carlos de Costa Rica que derrotó en penales al Santa Tecla de El Salvador y se medirá a otro club cuscatleco; el Alianza FC que avanzó tras eliminar al Tauro de Panamá con global 2-1 a su favor.

La ida de los cuartos se jugará del 24 al 26 de septiembre. La vuelta del 1 al 3 de octubre.

LLAVES DE CUARTOS DE FINAL

1. Motagua (HON) vs Waterhouse (JAM)

2. San Carlos (COS) vs Alianza (ESV)

3. Independiente (PAN) vs Saprissa (COS)

4. Comunicaciones vs (Olimpia (HON)