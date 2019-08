Pedro Troglio tras eliminar al Forge FC: “Estaba seguro que pasaríamos la llave”

Olimpia se clasificó a los cuartos de Liga Concacaf tras derrotar 4-1 al Forge FC en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Pedro Troglio, entrenador de los blancos, valoró el importante triunfo y sacó las conclusiones del compromiso.

“Fue el partido que queríamos hacer, en términos generales logramos la clasificación que era el objetivo, los jugadores lograron superar el no jugar con público, siempre estuvieron arropados por gente cercana”, comenzó diciendo Pedro

Además, el estratega de los blancos recalcó el resultado del partido de ida en Canadá fue injusto.

“Yo creo que en Canadá perdimos injustamente, comenzamos bien los primeros 15 minutos, nos quedamos en el ahogo que es cuando ocupamos a nuestra gente. Cuando llegaron los goles nuestros me quedé más tranquilo, estaba seguro que pasaríamos la llave”, agregó.



Jonathan Ferrari abrió la cuenta para Olimpia tras anotar de cabeza. Fotos Neptalí Romero y Joseph Amaya

Troglio recalcó que su equipo está para ganar finales y superar este tipo de adversidades.

“Olimpia tiene que aprender a ganar finales pequeñas de la tantas que vienen, así se hacen los jugadores de jerarquía, remontando marcadores, quedó demostrado que un equipo no se hace solo con jóvenes, hay que hacerlo mixto“.

¿Salió conforme con este resultado y el rendimiento de sus jugadores? "“Fui al Camerino y los vi a la cara y les dije que estaba orgulloso de ellos, cuando perdemos les doy la mano y ánimos, pero cuando se gana es mucho mejor”.

Troglio espera jugar con afición en los cuartos de final ante Comunicaciones, su próximo rival.

“Qué me toque donde sea, pero que sea con gente. Esto de jugar sin afición está destruyendo al fútbol, alimentando a los inadaptados de siempre, se tiene que jugar con la familia de Olimpia, de Marathón, Real España y de todos”, confesó



Troglio felicita a Deybi Flores tras el golazo de este.

Actuación de Maidana. "En el fútbol de hoy hay que correr, la vez pasada me llenó el alma Pep Guardiola cuando dijo que con él, el que que no corre no juega. Son jugadores que cuando jugabas con la camisa 10 en mis tiempos no corríamos, eso ya no va más, hay que ponerse el overol para correr siempre".

Rotación del plantel. "El domingo haré un mixto para que no se me carguen los jugadores y se lesion. Marathón lastimosamente quedó fuera y solo va a jugar un torneo, nosotros tenemos varios. Ojalá podamos ganarlos todos, hay que ponerle el pecho a todo y si los jugadores se convencen vamos a dar de qué hablar, eso es lo que queremos” cerró.